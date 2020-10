Carlsen obogatil zbirko uspehov

Slaba igra proti Aronjanu

Beli na potezi

Firouzja - Carlsen, Norway Chess 2020. Kako si beli lahko zagotovi remi?



REŠITEV:

1.Kd2! in na 1 … Kc5 2.Kc3, ko črni ne more napredovati. V partiji je bil beli po 1.Kc3?? Kc5 prisiljen priznati poraz, saj je moral odstopiti s svojim kraljem in omogočiti prodor nasprotnikovemu.

je upravičil vlogo favorita in na super turnirju Norway Chess v Stavangerju osvojil svojo tretjo zvezdico, drugo zaporedno. Novo zmago si je zagotovil že krog pred koncem, ko je s črnimi figurami ugnal še zadnjega preostalega tekmeca za prvo mesto, 16-letnega Iranca, ki nastopa pod zastavo Svetovne šahovske zveze (FIDE). Mladenič, za katerim je izjemen turnir, je prav proti svetovnemu prvaku doživel dva grenka poraza. V prvem delu je v dodatni partiji prekoračil čas za razmišljanje, v odločilnem spopadu predzadnjega kroga pa v elementarni kmečki končnici ni odigral edine poteze, s katero bi si kljub kmetu manj zagotovil remi. Očitno je bilo, da so mu po dolgi in naporni obrambi popustili živci, še posebno ker je porabil večino časa za razmišljanje in je imel v trenutku ključne odločitve na voljo le še 15 sekund. Firouzja se je na nesrečni poraz odzval v slogu velikih športnikov in si z zmago v zadnji partiji nad Poljakomkljub vsemu zagotovil odlično 2. mesto.Veliko manj je bil v zadnji partiji, ki ni več odločala o razpletu na vrhu, očitno motiviran Carlsen. Kljub belim figuram je proti Armencuprikazal precej slabo igro, hitro padel v podrejen položaj in doživel poraz, potem ko ni izkoristil priložnosti za rešitev, ki so se mu ponujale. Aronjan je tudi zaradi te zmage in končnega 3. mesta lahko na koncu zadovoljen z razpletom. Norveški šampion je sicer izgubil dve partiji, prekinjen je bil njegov rekordni niz nepremaganosti, ki je štel kar 125 partij, a je vseeno slavil prepričljivo zmago. Opozoril je na nekaj pomanjkljivosti v svoji igri, ki so tudi posledica dolge odsotnosti od standardnega šaha, a ga tekmeci kljub temu niso mogli ogroziti. Carlsen je letošnjo zbirko turnirskih zmag zaokrožil na 10. Skoraj vse je dosegel na spletu, kamor se je v času izrednih razmer preselila večina šahovske akcije na najvišji ravni. V standardnem šahu bo letos očitno ostal le pri dveh odigranih turnirjih, ob zmagi na domačem prizorišču je januarja na tradicionalnem super turnirju v Wijk aan Zeeju osvojil »le« 2. mesto. Ob tem nič ne kaže, da bi se obdobje njegove prevlade kmalu lahko končalo. Uradno bo svetovni prvak vsaj še leto dni, saj je bila FIDE celoten cikel svetovnega prvenstva prisiljena preložiti v naslednje leto.