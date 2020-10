Butler je blestel tudi za Dragića

Še enkrat so morali košarkarji Miamija nastopiti brez poškodovanih Gorana Dragića in Bama Adebaya, od začetka sezone pa nimajo niti galaktične zvezde kova LeBrona Jamesa in Anthonyja Davisa iz moštva LA Lakers. A med tretjo tekmo finala lige NBA jim kakovosti ni manjkalo. Fantastični Jimmy Butler je poskrbel za podaljšanje dvoboja za naslov prvaka do štirih zmag, morda tudi za popoln zasuk.



Ob zmagi Miamija s 115:104 za znižanje skupnega finalnega zaostanka na 1:2 je 201 cm visoki krilni dirigent počel vse, kar je potrebovalo njegovo zdesetkano moštvo. Dosegel je kar 40 točk s 70-odstotnim metom iz igre (14:20) in prostimi meti 12:14, garal v obrambi, se boril za nikogaršnje žoge tudi namesto Adebaya in zbral 13 skokov, zaradi Dragićeve odsotnosti prenašal žogo na tekmečevo polovico igrišča, organiziral igro in nanizal 13 asistenc. V njegovih potezah ni bilo večjih nihanj, čeprav mu je trener Erik Spoelstra odmeril le tri minute počitka. Več niti ni potreboval. Boljšim poznavalcem košarke veliko pove že podatek, da se je prvič doslej primerilo, da je kakšen košarkar na tekmi končnice lige prekosil LeBrona Jamesa (25 točk, 10 skokov in 8 asistenc) pri vseh treh ključnih prvinah. Hkrati je šele tretji po Jerryju Westu leta 1969 in Jamesu leta 2015, ki je prišel do trojnega dvojčka s strelskim učinkom 40+ v finalu in prvi po Shaquillu O'Nealu leta 2002, ki je dosegel 40 točk brez enega meta za tri točke. Spada med posebneže Prav Butler je bil motivacijski guru Miamijevega moštva, saj je tudi po dveh uvodnih porazih z LA Lakers in začasni izgubi dveh pomembnih mož vztrajal, da finala še zdaleč ni konec. Zato po najboljši predstavi v devetletni poklicni karieri ni skrival zadovoljstva, ker so njegove besede padle na plodna tla. »Zmagali smo, na trojni dvojček pa se požvižgam. Najraje bi videl, da na naslednji tekmi ne bi dosegel niti točke, a da bi še enkrat zmagali. Užival bi, ko bi novinarji iskali razloge za mojo igro, jaz pa bi prišel k njim in ponovil današnje besede,« je bil odločen 31-letnik, rojen v Houstonu, ki spada med posebneže v ligi NBA. Ne le kot ljubitelj country glasbe in evropskega nogometa, nad katerim se je navdušil med olimpijskimi igrami 2016 v Riu kot član reprezentance ZDA, pred lanskim prestopom k Miamiju so pri Chicagu, Minnesoti in Philadelphii tarnali nad njegovim težavnim značajem.



Na Floridi je doživel popolno preobrazbo in se med drugim tesno spoprijateljil z Dragićem, ki ga ne more prehvaliti. Na tretji finalni tekmi je opogumil branilca Tylerja Herra, krilnega centra Kellyja Olynyka (oba po 17 točk) ter druge soigralce, da so se družno postavili po robu velikemu Jamesu in Anthonyju Davisu (15). Zvezdnika jezernikov sta dosegla 16 točk manj od njunega skupnega povprečja, hkrati pa sta izgubila kar 13 žog. »Ne bomo se ulegli in čakali, da nas bo pobralo, borili se bomo in izenačili rezultat finala na 2:2. Nato pa bomo videli,« ostaja odločen Butler.