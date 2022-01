Bucikova z najboljšo finalno vožnjo do izida kariere v veleslalomu

Švedinja Sara Hector je zmagovalka veleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark na Kronplatzu. Slovakinja Petra Vlhova je za 15 stotink izgubila boj za zmago. Tretja je bila Francozinja Tessa Worley (+0,52). Ana Bucik (+1,23) je z najboljšim časom finalne vožnje dosegla svoj najboljši veleslalomski izid doslej. Tekmo je končala na devetem mestu.

Za Bucikovo sta dve povsem različni vožnji. Prva vožnja je bila skoraj povsem ponesrečena, trepetala je za finale in si z 29. časom za las priborila še en nastop. Povsem drugačno podobo pa je 28-letna Goričanka prikazala v drugo. Kot druga na startu finala se je »strgala z verige« ter z veliko prednostjo 1,13 sekunde prevzela vodstvo. Izkazalo se je, da je bila to daleč najboljša vožnja finala. Bucikova je tako v Dolomitih s sijajno drugo vožnjo, pridobila je kar 20 mest, in odpeljala svoj najboljši veleslalom do zdaj.

S štirimi finalistkami je Kronplatz prinesel lep slovenski ekipni uspeh. Meta Hrovat je tekmo končala na 16. mestu (+1,75), Tina Robnik je bila 25. (+2,52), Andreja Slokar 27. (+2,75), Neja Dvornik pa se ni uvrstila v finale. Pred olimpijskimi igrami sledita le še smuk in superveleslalom konec tedna v Garmisch-Partenkirchnu.