Brutalen sprint v Rogaški Slatini: zmagal je Nizozemec

Druga etapa Dirke po Sloveniji je bila prava poslastica za kolesarske navdušence. Če je bil prvi del nekoliko dolgočasen, se je v drugem delu vse obrnilo na glavo. Etapo je v zadnjih metrih napetega sprinta dobil Nizozemec Dylan Groenewgen iz ekipe BikeExchange. Drugo mesto je zasedel Lionel Taminiaux, Pascal Ackermann je bil tretji, četrto mesto je zasedel Filippo Fiorelli. Najboljši Slovenec na devetem mestu je bil Matevž Govekar. V času zmagovalca je kot 17. prišel v cilj Tadej Pogačar.

Luka Mezgec iz ekipe BikeExchange je po dirki za RTV dejal, da je bilo kaotično in ni bilo idealno za njegovo ekipo. »Izgubili smo sprinterja, Dylan je bil za mano in nekako mu je uspelo najti pot ven.«

V skupnem seštevku na vrhu ni prišlo do sprememb, trije vodilni po prvi etapi tudi po drugi ostajajo na prvih treh mestih. Prvi je Poljak Rafal Majka, na drugem Domen Novak, tretji je Tadej Pogačar. Luka Mezgec je v skupnem seštevku na devetem mestu.

Druga etapa od Ptuja do Rogaške Slatine. FOTO: TourofSlovenia.si FOTO: Foto: Tourofslovenia.si

Jan Tratnik je dejal, da med tekmo pozabi bolečine v roki, se pa te pojavijo zvečer. »Izjemno vesel sem, da sem spet na kolesu in da lahko dirkam. Uživam in upam, da bo vsak dan boljše. Dirka je vsekakor dober trening. Ne vem, kaj me čaka v prihodnosti.«