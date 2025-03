Brezhibni Nakamura: absolutni zmagovalec in bogatejši za skoraj 100 tisoč dolarjev

Hikaru Nakamura je po letu 2023 ponovno osvojil prestižni Ameriški pokal. Ratinški favorit je več kot zasluženo upravičil svojo vlogo, saj je v ameriški prestolnici šaha Saint Louisu slavil v vseh štirih dvobojih, ob tem pa je bil edini med igralci, ki mu je uspelo zmagati v standardnem tempu za razmišljanje.

Z dvema zmagama v tem formatu se je tudi uspel obdržati v ratinškem klubu 2800 točk. Ta 37-letnik se je znašel v nezavidljivem položaju zgolj v uvodnem dvoboju proti več kot dvajset let mlajšemu Abhimanyuju Mishri, ko se je moral reševati v drugi seriji podaljškov. Ta skorajšnji spodrsljaj je bil očitno dovolj dobro opozorilo, saj so se v nadaljevanju stvari zanj odvijale praktično brezhibno, potem ko je v polfinalu najprej odpravil Lenierja Domingueza in v finalu še dvakrat drugega nosilca Fabiana Caruano.

Najbolj izenačen je bil prvi obračun med velikima ameriškima rivaloma, v katerem sta se obe standardni partiji končali z delitvijo točke. Odločilna je bila nato prva partija hitropoteznega podaljška, v kateri je Nakamura s črnimi figurami kaznoval preveč optimistično igro nasprotnika in v končnici brez težav realiziral prednost kmeta. Caruana si je zaradi sistema dvojne eliminacije priigral pravico do povratnega dvoboja, potem ko je bil v obračunu dveh najboljših poražencev še drugič boljši od Levona Aronjana. A je bil nato proti Nakamuri ponovno nemočen.

Slednji si je pot do končne zmage tlakoval z izjemno tehnično predstavo v prvi partiji, v kateri je z belimi figurami postopoma lomil tekmeca in ga dokončno zlomil v 51. potezi, potem ko je ta nekaj potez prej ob velikem pomanjkanju časa storil usodno napako. Nakamura je nato svojo zmago potrdil v drugi partiji, ko je s črnimi figurami zanesljivo prišel do željene delitve točke.

BOOM

ČRNI NA POTEZI Abrahamjan – Lee, Saint Louis 2025. Katera je največja težava bele pozicije, ki jo je črna uspela izkoristiti in priti do hitre zmage? REŠITEV: 1…Sd6!, ko bela trdnjava nima varnih polj za svoj umik. Na 2.Tg4 sledi 2…h5, na 2.Te5 Td1+, v partiji pa je po 2.Te3 Sf5+ 3.Ke4 Sxe3 4.Kxe3 Ta1 bela ob odločilnem materialnem zaostanku morala priznati poraz.

Pisano na kožo

Zadnji dan se je izkazal še s svojimi dobro znanimi hitropoteznimi veščinami in dobro formo potrdil z zmago na hitropoteznem turnirju, na katerem je nastopilo več kot dvajset velemojstrov. Tekmovanje je tako zaokrožil kot absolutni zmagovalec in bogatejši za skoraj 100 tisoč ameriških dolarjev.

V ženski konkurenci Ameriškega pokala je drugič zapored slavila komaj 15-letna Alice Lee, ki je prav tako zmagala v vseh dvobojih. Mladenki je format tekmovanja očitno pisan na kožo, saj je na njegovih štirih izvedbah vselej prišla vsaj do finala. Lani je prvič uspela premagati izkušeno Irino Krush, letos pa je bila v finalu boljša od Tatev Abrahamjan.