Brez sloga, češ, kaj ta Češka

Evropski podprvaki so se izkazali s polfinalom svetovne lige narodov v odbojki, zdaj bodo po vrh krenili še v evropski konkurenci. Slovenska reprezentanca namreč drevi ob 20.15 z dvobojem proti Češki v okviru skupine B v Ostravi odpira svojo udeležbo na letošnjem evropskem prvenstvu v odbojki. Skupinski starocelinski boji potekajo še v Krakovu, Tampereju in Talinu, varovanci selektorja Alberta Giulianija pa se bodo v Ostravar Areni merili še s Črno goro (jutri, začetek ob 16. uri), z Belorusijo (ponedeljek, 19.00), Bolgarijo (torek ob 16. uri) in Italijo dan kasneje ob 15.45.



Štiri najboljše izbrane vrste napredujejo v osmino finala, Slovenija pa želi v izločilnih bojih napredovati vse do sklepnega dela elitnega kvarteta v Katovicah. Na Poljskem se bo med seboj obračunalo, kdo bo evropski prvak in kdo bo prejel srebrno in bronasto odličje. A lepo počasi in po vrsti. Češka seveda ni več takšna velesila kot v časih združene Češkoslovaške in ko je šport v temelju pomenil boj enega političnega sistema proti drugemu, seveda skozi število odličij.



A gostiteljev se ne sme podceniti, čeprav je skrajni cilj zlato. »Sam osebno in seveda tudi vsa ekipa si zares želimo osvojiti zlato odličje, zdaj imamo idealno priložnost. Najboljše reprezentance so bile v letošnji sezoni osredotočene predvsem na nastop na olimpijskih igrah in morda na evropskem prvenstvu ne bodo tako motivirane, kot je naša. Sami pa smo po odličnem nastopu v ligi narodov na EP prišli s pozitivnimi mislimi, pozitivno naravnani, naposled tudi zdravi ter z visokim ciljem in željo po zlati kolajni,« je odločen podajalec Dejan Vinčić. Posebnost osvetljave Jan Kozamernik je imel najprej nekaj ugotovitev glede pogojev v Ostravar Areni, ki gosti odbojkarsko smetano v skupini B. »Dvorana je dobra, zaradi razporeditve osvetljave malce posebna. A tudi na to se bomo hitro privadili. Denimo prvi opravljeni trening je bil zelo soliden, sploh glede na to, da smo v Ostravo pripotovali v dveh skupinah. Pri vadbi se je videlo, da smo spočiti in v dobri formi,« je navrgel srednji bloker. Posebnosti Ostrave in Ostravar Arene pač, a kako pa kaj Češka?



»Pripravljeni smo, upam tudi, da nas bo s tribun spodbujalo čim več slovenskih navijačev. Zavedamo se, da si Čehi želijo dobrega rezultata, a to nas ne sme zadevati. Igrati moramo svojo igro, pokazati, da smo boljša ekipa, in upravičiti vlogo favoritov,« je pristavil novi član poljskega kluba Asseco Resovia iz Rzeszowa.



Prva opomba iz češkega tabora pa je, da jim je žreb namenil težko skupino s tremi zelo močnimi ekipami, Italijo, Slovenijo in Bolgarijo. »Žreb nam ni bil preveč naklonjen, a nimamo se kaj pritoževati. Svojo priložnost bomo iskali predvsem na tekmah z Belorusijo in Črno goro, ki bi ju morali premagati,« je na ključno točko opomnil podajalec Jakub Janouch.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: