Brez golov in brez presežka ob vrnitvi Iličića

Slovenska vrsta je dvoboj z Azerbajdžanom končala brez zadetka, a kljub terenski pobudi praktično tudi brez prave priložnosti. Je pa vendarle ohranila niz neporaženosti, ki traja šest tekem, toliko časa tudi ni prejela zadetka.



Izbranci Matjaža Keka bodo naslednji tekmi igrali 15. in 18. novembra, v ligi narodov bodo najprej gostili Kosovo, nato pa gostovali v Grčiji. Prvi polčas za pozabo, drugi nič kaj boljši Kek je znova dodobra premešal začetno postavo, v vratih je začel Vid Belec, v obrambi, kjer sta manjkala Nemanja Mitrović in Petar Stojanović, so zaigrali Mario Jurčević, Miha Mevlja, Kenan Bajrić in Nejc Skubic, v sredini so bili Jasmin Kurtić, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, spredaj pa Miha Zajc, Josip Iličić in Tim Matavž.



Edino priložnost v prvem polčasu so imeli gosti v tretji minuti, ko je Ismajil Ibrahimli iz ugodnega položaja v kazenskem prostoru žogo brcnil čez gol. V 48. minuti je Iličić le ustrelil v okvir vrat, a povsem nenevarno, v 56. minuti pa je žogo poslal v naročje azerbajdžanskega vratarja Emila Balajeva.



V 86. minuti je še enkrat od daleč poskusil Nino Kouter, a tudi on ni povzročil nobenih težav gostujočemu vratarju. Že v sodniškem dodatku je pred vrati žogo zgrešil Andraž Šporar, nato pa je strel Maria Jurčevića skoraj iz mrtvega kota z leve strani kazenskega prostora ustavil Balajev.