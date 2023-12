Brez bele zastave nad prvakinje

Včasih se zdi, kot da norveške rokometašice niso iz krvi in mesa, še posebej na evropskih prvenstvih, od leta 1998 so bile prvakinje kar osemkrat, tudi nazadnje v Sloveniji.

Na svetovnih prvenstvih so osvojile 11 kolajn, štiri zlate, tudi nazadnje v Španiji. Na 26. SP, ki ga gostijo skupaj z Dankami in Švedinjami, so štiri tekme dobile s povprečno razliko 19 golov. Slovenke kljub temu napovedujejo dober odpor, ko se bodo s potomkami Vikingov srečale nocoj ob 20.30 v polni dvorani Spektrum v Trondheimu.

Vse gre po načrtu reprezentanci Dragana Adžića, v Stavangerju je premagala Islandijo in Angolo in se dobro upirala Franciji, v Trondheimu pa drugi del začela z zmago proti Južni Koreji. Na računu ima štiri točke, še dve si lahko obeta v nedeljo z Avstrijo in upa, da bo to dovolj za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Na papirju imajo Slovenke še vedno možnost priti tudi v četrtfinale, a za to bi morale uprizoriti pravi čudež ter z zmago utišati 9000 navijačev na severu Norveške.

Adžić: Uživali bomo Dragan Adžić, selektor Slovenije: »Utrujenost je po štirih tekmah že navzoča, tudi nekaj manjših poškodb imamo, a se ne pritožujemo. Norveška je absolutni favorit, je v odlični formi. Toda mi imamo izkušnje z njo iz Stožic, verjamem v našo ekipo, da lahko ponudi močan odpor. Uživali bomo v polni dvorani in rokometnem prazniku.«

Škoda, da so imele Slovenke smolo pri žrebu, edini reprezentanci, ki ju realno ne morejo premagati, sta namreč prav Francija in Norveška, zadnji olimpijski finalistki. V kateri koli drugi skupini bi bile s takšno formo resne kandidatinje za četrtfinale. Zanimivo je tudi, da se bodo na tem SP merile z afriškimi, azijskimi in evropskimi prvakinjami.

Dekleta so doslej pokazala veliko, lepo so zapolnila vrzeli zaradi odsotnosti Nine Zulić in Elizabeth Omoregie. Tjaša Stanko (18 golov, 17 asistenc) in Tamara Mavsar (19 + 21) sta razkrili voditeljske sposobnosti. Izjemen turnir ima Natašo Ljepoja, ki je steber obrambe in skoraj nezgrešljiva v napadu, njen izkoristek strelov je 21/24 (87,5 %)!

Odkritje turnirja je Ana Abina, vse boljša je Alja Varagić, zimzelena Barbara Lazović je na začetku odlično nadomestila kapetanko Ano Gros, ta pa je ob vrnitvi pokazala vrhunsko strelsko formo. Za nameček se lepo dopolnjujeta vratarki Amra Pandžić in Maja Vojnović.

Dvakrat minus 23

Padci v igri, kakršen se je zgodil proti Korejkam, so glede na to, da ekipa še nikdar ni nastopila v tej postavi in ni imela pripravljalne tekme, razumljivi, očitno pa je, da so Slovenke močno napredovale na psihološkem področju. Osmo mesto na domačem euru jim je vlilo samozavest in gotovo ne bodo vnaprej izobesile bele zastave proti Norveški, ki je Slovenijo od leta 2003 premagala na vseh devetih srečanjih na SP in EP. Prizadejala jim je tudi najvišja poraza doslej, 18:41 (EP 2004) in 20:43 (EP 2006). So pa bile Slovenke blizu podvigu lani v Stožicah, kjer je bilo 23:26 in na tem lahko gradijo pred nocojšnjim spektaklom.