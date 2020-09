Brazilka tigricam pokazala pot

Vipers Kristiansand ima v svojih vrstah rokometne zvezdnice svetovnega formata, kakršne so Heidi Løke, Nora Mørk in Linn Jørum Sulland, a če ne bi imele v vratih Švedinje Eveline Eriksson, bi najverjetneje Stožice zapustile praznih rok. Krim Mercator je izgubil prvo tekmo lige prvakinj s 26:27 (9:14), ampak z igro v zadnjih 15, 20 minutah pokazal, da upravičeno meri na četrtfinale. »Razočarane smo, ker za Norvežanke nismo našle rešitve v prvem polčasu. Žal nam v zadnji četrtini ni uspel preobrat,« je po tekmi povedala nova kapetanka Nina Žabjek, ki je nasledila nosečo Aljo Koren. Poraz peče, toda krimovke so z dvignjenimi glavami zapustile prazen hram slovenskega športa. Čeprav zaradi covida-19 niso odigrale niti ene od načrtovanih pripravljalnih tekem in so dodobra spremenile zasedbo, so dobile potrditev dobrega dela čez poletje, ob tem pa tudi, da so se okrepitve izkazale za kakovostne. Najboljši strelki sta bili Brazilka Samara Da Silva Vieira (8 golov) in Francozinja Océane Sercien-Ugolin (5), v vratih je bila zelo solidna Jovana Risović, ki je zbrala 12 obramb. A na drugi strani je bila še bolj vroča Erikssonova, ki je zaustavila kar 19 strelov (42 %) in Slovenke dolgo držala na varni razdalji. Simultanka Løkejeve Toda gostiteljice se niso vdale niti, ko je veteranka Løkejeva v 52. minuti zabila deveti gol za 25:19. Takrat se je z verige snela visoka Vieira in v sedmih minutah dosegla kar pet golov, zadnjega minuto in sekundo pred koncem za 26:27. Ampak napada za izenačenje Ljubljančanke niso dočakale. Norvežanke, ki niso pričakovale takšne končnice, so žogo zadržale do konca, čeprav bi jim jo lahko avstrijska sodnika tudi vzela. Domači trener Uroš Bregar se ni jezil in je športno priznal poraz. »Čestitam tekmicam, pohvaliti pa moram tudi svoje igralke za dobro igro ob koncu tekme,« je raje dobre kot slabe stvari izpostavil Bregar, ki je Krim prevzel pred štirimi leti in z njim ohranja stik z evropsko elito, čeprav vsako sezono izgubi nosilke igre in ustvarja novo zgodbo. Letos ni nič drugače, v ekipi je sedem novink. V tej sezoni je liga prvakinj spremenjena, namesto štirih skupin sta nastali dve s po osmimi ekipami, po štiri bodo šle v četrtfinale, kar je Krimov cilj. Naslednja tekma bo konec tedna v Rusiji pri Rostov-Donu, ki je za začetek s 26:25 zmagal pri Ferencvarosu. V skupini A so še Esbjerg, Bietigheim, CSM Bukarešta in Metz. Že po prvi tekmi je jasno, da je Krim sestavil čvrsto obrambo, glavne rezerve pa so v napadu, realizacija strelov je bila proti Skandinavkam le 49-odstotna.