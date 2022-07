Brazilija in Argentina v Stožicah

Odštevamo! Dni do konca našega poslanstva na zemeljski obli, a tudi dneve do začetka svetovnega prvenstva v odbojki, ki ga bosta gostili Slovenija in Poljska. Od 26. avgusta do 11. septembra se bo to dogajalo, na sončni strani Alp v ljubljanskih Stožicah, na sončni strani Tater v Katovicah in Glivicah.

Kar štiri skupine od šestih oziroma 16 od 24 udeležencev tekmovanja se bo tekmovalno potilo v slovenski prestolnici. V stožiški dvorani bodo igrali v skupini B (Brazilija, Kuba, Japonska, Katar), skupini D (Slovenija, Francija, Nemčija, Kamerun), E (Italija, Kanada, Kitajska, Turčija) in tisti v skupini F (Argentina, Iran, Nizozemska, Egipt). V naelektrenem ozračju v stožicah bodo tudi štirje dvoboji osmine finala, dva četrtfinala (pri obeh polovica programa), torej imajo slovenski odbojkarji, kot na domačem evropskem prvenstvu leta 2019, teoretično odprto domačo pot do polfinala oziroma zaključnega dela v Katovicah. Obilen program bo v Stožicah, štiri tekme na dan, prva bo že ob 11. uri, SP 26. avgusta odpreta svetovna podprvakinja Brazilija in Kuba, zvečer ob 20.30 bo Slovenija mundial začela s Kamerunom.

V sklopu predstavitvenih dogodkov za SP bo na osrednji reki središča prestolnice spet odbojka na priložnostnem igrišču na Ljubljanici, za evropsko prvenstvo 2019. smo to že doživeli. Okoli stožiške dvorane bo navijaška cona, kot se za vsako veliko tekmovanje spodobi, sicer pa prireditelji pričakujejo, da bo največ tujih navijačev prišlo z Apeninskega polotoka, torej navijat za svoje azzurre.

Dvignjen polet

Včeraj so začeli tudi prodajo vstopnic za spektakel ob mreži v emonskem mestu. Petrol in Eventim sta prava naslova za vstopnice, obstajata dva paketa, skupinski del (dve tekmi na dan)-osmina finala in četrtfinalni. Sedelo se bo za primerno ceno lahko tudi prav ob igrišču. Prvi paket za mundial cenovno niha od 20 do 100 evrov, za četrtfinale bo treba iz denarnice potegniti ali s kreditno kartico plačati od 26 do 125 evrov. Velikega tekmovalnega in domačinskega izziva se zaveda tudi slovenski kapetan Tine Urnaut. Slednji je s soigralci na debitantskem nastopu na mundialih pred štirimi leti zasedel 12. mesto.

»Ko smo se prvič uvrstili na svetovno prvenstvo, je bilo to za nas nekaj fenomenalnega. Drugo uvrstitev smo si z uspešnimi nastopi in razvrstitvijo na svetovni lestvici priigrali. A ko smo izvedeli, da bo svetovno prvenstvo na domačih tleh, so se izdatno okrepili motivacija, entuziazem in energija. V Stožicah si želimo vzdušja, kot so ga navijači pripravili na košarkarski tekmi med Slovenijo in Hrvaško, mi bomo na igrišču dali vse od sebe, da izboljšamo uvrstitev iz leta 2018,« je omenil Urnaut. Po osmih dneh počitka po koncu rednega dela lige narodov in neuvrstitve na zaključni turnir osmerice v Bologni, se bodo slovenski odbojkarski reprezentanti danes zbrali na pripravah za globalno tekmovanje v Sloveniji in na Poljskem.