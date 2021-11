Brazilec spet premočan za Jorgića

Darko Jorgić je izpadel v osmini finala na svetovnem prvenstvu v Houstonu v ZDA. Zanj je bil usoden četrti igralec sveta, Brazilec Hugo Calderano, ki je zmagal s 4 : 1 (–8, 8, 3, 11, 2).

»Pred začetkom svetovnega prvenstva sem dejal, da bom vesel, če se prebijem med najboljših 16, toda ko to dosežeš, želiš še več, in ko pride do poraza, si seveda razočaran. Še zlasti ko izgubiš proti igralcu, ki si ga že premagal,« je povedal Jorgić, ki dve leti starejšemu Brazilcu žal ni vrnil za nedavni poraz v Dohi. Z Jorgićevim porazom so se tudi končali slovenski nastopi na letošnjem prvenstvu.