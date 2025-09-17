Bravo Tina Šutej! Bronasta na svetovnem prvenstvu, poglejte to veselje (FOTO)

Šestintridesetletna Tina Šutej je po treh zaporednih srebrnih medaljah na dvoranskih EP, srebru v Beogradu in bronu na lanskem EP na prostem v Rimu ter srebru leta 2022 v Beogradu na EP na prostem v Münchnu, marca letos prišla še do petega in šestega članskega odličja na velikih prvenstvih.

Bila je bila srebrna tako na dvoranskih EP v nizozemskem Apeldornu kot tudi nato na SP v kitajskem Nanjingu, Štirikrat je tekmovala na olimpijskih igrah, trikrat prišla v finalu, najvišje je bila leta 2021 na petem mestu prav v Tokiu. V japonski prestolnici je nekdanja mladinska svetovna prvakinja do sedme članske medalje.....

Šest let je v ožjem svetovnem vrhu. Na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi se je začel njen neprekinjen niz uvrstitev v finale velikih tekmovanj, ob obeh letošnjih marca in na SP v Tokiu še na SP na prostem 2022 in 2023, OI 2021 in 2024, EP na prostem 2022, dvoranskih SP 2022 in 2025 ter dvoranskih EP 2021, 2023 in 2025.