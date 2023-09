Bravo meša štrene na moravški pogon

Aljoša Matko je v izjemni formi zaokrožil prvi del prvenstvene sezone, Timi Max Elšnik je v Murski Soboti (3:1, Dardan Shabanhaxhaj 27.; Rui Pedro 20., Elšnik 65., 11-m, Mustafa Nukić 85.) potrdil, da je (še) Olimpijin vodja, pri Bravu izstopajo slovenski fantje, med njimi je v ospredje stopil kapetan Gašper Trdin. V 7. krogu 1. SNL je zabil že tretji gol v sezoni in je na klubski lestvici strelcev ujel najboljšega Mateja Poplatnika.

Slovenski fantje v glavnih vlogah so sporočilo tudi za selektorje pri Olimpiji, ki zdaj, ko so v obdobju debelih krav, »vozijo« tujce. V Spodnji Šiški si upravičeno lahko manejo roke, uvodni del sezone razkriva, da so našli menjave za Martina Kramariča, Almina Kurtovića, Simona Nsana, Davida Flakusa Bosilja, Tamarja Svetlina, ... Trener Aleš Arnol, ki je po odhodu Dejana Grabića hitro ujel stik z moštvom, ki ga je sicer pomagal sooblikovati in voditi, je kapetansko vlogo prepustil 25-letnemu Trdinu. Tudi to je bil zadetek v polno.

Kar enajst let

»Vajen sem biti vodja. Pri mladincih in kadetih sem bil v tej vlogi in se dobro počutim. Tudi moštvo, ki je mlado, me je sprejelo,« se je znašel v novi, stari vlogi Moravčan, ki nikoli ni bil »Domžalčan«. Kar enajst let je igral za Radomlje.

»Nekaj možnosti je bilo za selitev k Domžalčanom, toda presodila je želja in predvsem značajska lastnost, da želim igrati ves čas. Mislim, da sem se odločil pravilno. Moja nogometna pot je bila preudarna in ni imela hitrih odločitev. Vodilo je, da grem korak za korakom,« je jasno povedal postavni zvezni igralec, ki je v tej sezoni že potrojil število golov v 1. SNL. V minuli, ko je igral 33 tekem, ni zabil nobenega, v prvi le enega v 27 tekmah.

»Po 'poklicu' sem obrambni zvezni igralec, a imam veliko svobode v igri. Trener Arnol mi je prepustil izbiro, ko imam žogo v nogah. Nagovarja nas, naj čim bolj sodelujemo v igri in akcijah. Priznam, da sem napadalno napredoval tudi zaradi tega, ker sem na treningih več pozornosti namenil napadalni igri in strelom z razdalje. Zdaj žanjem sadove dela,« je izdal skrivnost uspeha v tej sezoni igralec, ki obvladuje nogometno logiko. »Morda sem dober v tem, ker sem računalničar po izobrazbi. Tudi tu je glavna logika,« ima prav nogometni profesionalec.