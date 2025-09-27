Bravo, Janja! Včerajšnji lovoriki je naša šampionka dodala novo

Naša šampionka je dan po osvojeni lovoriki v težavnosti osvojila zlato medaljo še v balvanih za zlati dvojček na prvenstvu v Seulu. To je deseto zlato odličje za Janjo Garnbret na SP. Druga slovenska finalista Jennifer Buckley je dosegla peto mesto.

Garnbret se je v finale najboljše osmerice uvrstila kot tretja najboljša v polfinalu, tretja je bila tudi po kvalifikacijah. Pred polfinalistkami so bili štirje zahtevni balvanski problemi in nobena ni prikazala brezhibnega plezanja. Težave je imela tudi Garnbret.

A se je v finalu pokazala v povsem drugi luči in prepričljivo osvojila še četrto lovoriko v balvanskem plezanju na svetovnih prvenstvih.

Šele v petem poskusu

Garnbret ni najbolje krenila v obrambo balvanskega naslova s SP v Bernu 2023. Nepričakovano se je prvi finalni balvan izkazal za zahtevnega za Slovenko. Vrh je osvojila šele v petem poskusu. Vodstvo je prevzela Francozinja Oriane Bertone, ki je v prvem poskusu rešila tri balvane.

Kazalo je že na francosko zmagoslavje, a Bertone finalnega balvana ni rešila in je morala priznati premoč slovenski šampionki. Garnbret je za zmago morala osvojiti vrh četrtega balvana, kar je tudi naredila v drugem poskusu.

Za konec prvenstva v Južni Koreji bodo v nedeljo sledili še odločilni boji športnih plezalcev v balvanih. Slovenijo bo zadnji dan prvenstva zastopal Anže Peharc, ki je s 24. mestom ujel zadnjo vstopnico za polfinale. Katja Debevec, ki je tudi nastopila v kvalifikacijah balvanov, je zasedla končno 45. mesto.