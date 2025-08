Branilci lovorike so padli, zdaj čas za svetovne prvake

Slovenska odbojka je znova v igri za najvišja mesta, moška reprezentanca bo na zaključnem turnirju osmerice v ligi narodov igrala za kolajne. Le malokdo je ob začetku poletnih priprav verjel, da lahko pomlajena izbrana vrsta ponovi uspeh lanske olimpijske zasedbe in se uvrsti v polfinale, sploh glede na neugoden razplet, ki je Sloveniji že v četrtfinalu prinesel Francoze. Galski petelini v zvezdniški zasedbi so bili le opazovalci slovenske predstave, ki je v Ningboju prinesla gladko zmago s 3:1 in sobotni polfinalni obračun s svetovnimi prvaki Italijani.

Z novim selektorjem je vodstvo odbojkarske zveze zadelo v polno, za prvo polovico reprezentančnega poletja si Fabio Soli zasluži najvišjo oceno. Brez zavor se je lotil izziva pomladitve, vztrajal tudi v kriznih trenutkih v Burgasu in v Stožicah dvignil reprezentanco, ki je v zadnjih sekundah turnirja potrdila uvrstitev na turnir osmerice. Pot v Ningbo naj bi bila le naporen »izlet«, favorizirana Francija v polni zvezdniški zasedbi bi se tudi glede na uvrstitev na svetovni lestvici morala sprehoditi prek Slovenije, a se ji je – tako kot v skupinskem delu olimpijskega turnirja – zataknilo. Prve točke so potrdile Solijevo napoved, da Slovenci na Kitajskem ne bodo le gledalci in da še zdaleč ne drži, da nimajo česa izgubiti.

Tonček Štern je bil razpoložen v napadu. FOTO: VNL

Tudi Francozom se lahko zatresejo roke in v končnici prvega niza so Slovenci zdržali za vodstvo z 1:0. Zvezdniki galskih petelinov so se nato zbrali, pritiskali so s servisi, škripalo je pri slovenskem sprejemu in na polovici niza je Soli dvignil belo zastavo ter nosilcem naklonil nekaj minut odmora. Nik Mujanović in Nejc Najdič sta s klopi prinesla novo energijo, preden je Slovenija tretji niz znova začela z udarno postavo. In prikazala dobro uro verjetno najboljše odbojke v tem poletju. »Zelo sem vesel in ponosen na svojo ekipo. Naredili smo korak naprej, to smo si obljubili pred tekmo. Menim, da nam je to res dobro uspelo, igrali smo skoraj na meji naših zmožnosti,« je svoje varovance za igro pohvalil Soli.

Ostalo sedem zaključnih žog

Tekma se je prelomila v slovensko korist po sporni odločitvi sodnika Siniše Ovuke (BiH), ki je Tončku Šternu razveljavil točko, ko bi bilo bolje, če bi njegova piščal ostala nema. Slovenci so v ihti z dodatno vnemo tolkli po žogi in Francozi so le še nemočno pogledovali proti semaforju rezultatov, ko je razlika naraščala na 3, 4, 5 in končnih šest točk (25:19). Branilci lovorike v ligi narodov so bili na robu prepada, Andrea Gianni je že pri 0:2 v četrtem nizu vzel prvo minuto odmora, nato je tudi sloviti Italijan le še začudeno spremljal odbojkarski pohod novega slovenskega rodu, ki si hitro utira pot med najboljše. Ob zadnjem žvižgu je Solijevim izbrancem ostalo kar sedem zaključnih žog (25:18) …

16 točk je dosegel Tonček Štern, Theo Faure pri Francozih tri več

»To je bila tekma na visoki ravni, dobro smo se borili za vsako žogo, šli smo v tekmo s spoštovanjem, a se Francije nismo ustrašili. Zasluženo smo zmagali, zdaj pa je čas za počitek,« je po naporni tekmi povedal s 16 točkami dobro razpoloženi slovenski korektor Tonček Štern. V obrambi je v prvih dveh nizih največ preglavic povzročal Yacine Louati, nato se je odprlo tudi Theu Faureju, a je svoje opravil slovenski blok in zmaga je bila zagotovljena.

S predstavo so dali misliti tudi izkušenemu Ferdinandu de Giorgiju, ki je iz prve vrste z zanimanjem spremljal dvoboj polfinalnih tekmecev Italije. Slovenci so nalogo že zdaj opravili z odliko, jutri in v nedeljo bodo igrali za kolajne. Kako žlahtne, bo pokazal sobotni polfinale (9.00) s svetovnimi prvaki Italijani.