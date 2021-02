Bor je očaral nekdanje šampione

Znova v Zakopanah Svetovni pokal se bo konec tega tedna nadaljeval v Zakopanah, kjer bosta jutri (16.00) in pojutrišnjem (16.10) odpadli tekmi iz Pekinga.

Innauer: Tako se to dela!

Izjemnemu preboju, ki je v predolimpijski zimi 2020/21 uspel, se čudijo tudi nekdanji šampioni smučarskih skokov, ki po končanih bolj ali manj blestečih karierah delujejo kot strokovni komentatorji na tujih televizijskih postajah. Minuli konec tedna so kar tekmovali med seboj, kdo bo 22-letnemu skakalcu z Dovjega pri Mojstrani, ki je v Klingenthalu navdušil s tretjim in drugim mestom, namenil lepše presežnike. Vsi po vrsti so bili očarani nad njegovimi izjemnimi poleti v areni Vogtland, kjer se je mladi član Nordijskega društva Rateče-Planica veselil svoje prve in druge uvrstitve na zmagovalni oder v svetovnem pokalu.»Bor je že v Willingenu letel izjemno dobro. Od daleč se vidi, da je v vrhunski formi, zaradi katere je na skakalnici tudi tako sproščen,« je kot strokovni komentator na avstrijski nacionalni televiziji ORF opazil Beljačan, med letoma 2011 in 2012 zmagovalec petih tekem za svetovni pokal ter dobitnik srebrne in bronaste kolajne na svetovnih prvenstvih v smučarskih poletih v Oberstdorfu 2008 in Vikersundu 2012.S pohvalami na Pavlovčičev račun ni skoparil niti Kochov slovitejši rojak. »Bor si je z zadnjimi odličnimi skoki izdatno okrepil samozavest. Zdaj ima res vrhunsko tehniko in močan odriv. Senzacionalno! Vse naredi tako, kot mora – odriv, (pre)let, doskok. Tako se to dela!« se je med prenosom na nemški nacionalni televiziji ZDF razgovoril 62-letni Avstrijec, ki je bil še posebno navdušen nad Borovimi pristanki v telemark pri izjemnih daljavah.»Po skoku, dolgem 146 metrov, kar je – pomislite – le pol metra manj od rekorda skakalnice, je pristal, kot da ne bi bilo nič. Moraš imeti res pogum in veliko srce, da pri takšni daljavi doskočiš v telemark,« se je čudil olimpijski podprvak iz Innsbrucka 1976 in šampion iz Lake Placida 1980, ki je slovel po izjemno lepem slogu. Mimogrede: v zgodovino se je Innauer med drugim vpisal kot prvi skakalec, ki je za svoj polet (168 m v Oberstdorfu) od vseh petih sodnikov prejel najvišjo možno oceno 20,0.Pavlovčič je kljub lepim predstavam dobival občutno nižje (v povprečju »le« po 18,5), čemur so se čudili vsi po vrsti. Tudi nekdanji nemški zvezdnik, ki se v zadnjih letih trudi s svojimi komentarji približati skoke gledalcem na Eurosportu. »Bor ima v zadnjem obdobju zelo natančen odriv in dober sistem letenja, s katerim v zraku s pridom izkorišča svojo površino. Za nameček zna po točki HS, ki označuje velikost skakalnice, narediti tudi telemark. Brez besed sem! Kar je Pavlovčič pokazal v Klingenthalu, je bilo zares izjemno dobro,« je mladega člana slovenske reprezentance B pohvalil tudi 43-letni Nemec, dobitnik dveh velikih kristalnih globusov (v sezonah 1998/99 in 1999/2000).