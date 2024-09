Bolnišnica na koncu Vrbskega jezera

Kar presenetljivo zadržane so se najprej zdele napovedi avstrijskih nogometašev pred jutrišnjim gostovanjem v Ljubljani. Seveda uvodna tekma sezone v nekem tekmovanju, v tem primeru lige narodov, ponuja številne uganke, vseeno pa je nogometni vzpon naših severnih sosedov, ki zdaj traja približno desetletje in je bil najprej nagrajen z uvrstitvijo na euro 2016, dvignil njihov ugled in v domovini polnil tribune tako na klubskih tekmah kot tudi reprezentančnih. Iz svojega baznega tabora v Celovcu pa iz tabora nogometne reprezentance zdaj poročajo o številnih težavah.

Razumljivo je, da si je tokrat rdeče-belo-rdeča vrsta za odskočno desko pred uvodno tekmo izbrala koroški paradiž ob Vrbskem jezeru. Biva v čudovitem resortu v Porečah, vadi na osrednjem celovškem stadionu, zgrajenem za prvenstvo stare celine 2008 in pozneje prizorišču številnih spektakularnih predstav. Tu bodo v prihajajoči jeseni tekme Sturma iz Gradca v ligi prvakov.

Marcel Sabitzer bo jutri udarni avstrijski adut. FOTO: Thilo Schmülgen/Reuters

Danes se bo moštvo odpeljalo skozi Karavanški predor v Slovenijo, uspešni selektor Ralf Rangnick bo spregovoril o zadnjih načrtih in pripravi za premiero sezone, ki jo sicer številni nogometni zanesenjaki med našimi sosedi že nestrpno pričakujejo. Avstrija se je namreč na zadnjem euru predstavila v lepi luči, v močni skupini s Francijo, Poljsko in z Nizozemsko je osvojila prvo mesto, nato pa v osmini finala podobno nesrečno kot Slovenija proti Portugalski izpadla proti turški vrsti. Na sleherni tekmi je avstrijsko vrsto spremljalo okrog 25.000 rojakov, reprezentanca z jedrom igralcev iz nemške bundeslige je privabljala pogosto aplavz s tribun in visoke ocene strokovnjakov.

Pa povrhu ni imela svojega prvega zvezdnika zadnjega desetletja – Davida Alabe. Dunajčan, čigar mama prihaja s Filipinov, oče pa iz Nigerije, si je ustvaril imenitno nogometno pot, že dolgo je med najbolj cenjenimi obrambnimi igralci na svetu. Blestel je pri Bayernu, storil še korak naprej pri madridskem Realu. Letos ga je ustavila poškodba, tako da je moral izpustiti euro, ne bo ga tudi v jutrišnjem večeru ob severni ljubljanski obvoznici. A to še zdaleč ni edina odsotnost pri avstrijskem moštvu: ob Realovem asu so poškodovani še trije obrambni aduti, in sicer Gernot Trauner (Feyenoord, Niz), Kevin Danso (Lens, Fra) in Philipp Lienhart (Freiburg, Nem). V Ljubljani ne bo niti odličnega Freiburgovega napadalca Michaela Gregoritscha, Štajerca iz Gradca, Christoph Baumgartner, Šeškov soigralec iz Leipziga, po julijski operaciji kolena še ni nared za vseh 90 minut na igrišču. Kapetan Konrad Laimer pri novem Bayernovem trenerju Vincentu Kompanyju prav veliko priložnosti za igro v tej sezoni še ni dobil, Interjev Dunajčan Marko Arnautović je pri svojih 35 letih med črno-modrimi v Milanu pogosteje adut za zadnjih deset ali dvajset minut, kot pa da bi igral že od začetka.

1. mesto je Avstrija osvojila v svoji skupini na euru. 17.000 vstopnic so razprodali za oktobrsko tekmo Avstrija – Norveška v Linzu. 25.000 vstopnic je že prodanih za novembrsko tekmo Avstrija – Slovenija na Dunaju.

Vesel gostovanja v Sloveniji

»Ni kaj, moramo se zbrati ob vseh teh težavah in poskusiti kar najbolje pripraviti za tekmo,« je v koroškem baznem taboru poudaril Alexander Prass (Hoffenheim, Nem) in dodal: »Slovenija je na euru pokazala veliko, za nas je zelo, zelo resen tekmec.« In selektor Rangnick? Sprva je bil vesel, ko mu je žreb namenil za uvod gostovanje pri nas (»Dobro, da nam je žreb namenil Slovenijo, saj nam ne bo treba potovati daleč, ob tem lahko govorimo o sosedskem derbiju,«), toda zdaj je vse prej kot miren. Pa četudi ima v svojih vrstah sijajnega Marcela Sabitzerja (Dortmund) in kontinuiteto dobrih iger, s katerimi je avstrijska reprezentanca omrežila rojake in botrovala že razprodanemu štadionu v Linzu za oktobrsko tekmo proti Norveški.