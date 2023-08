Bolje izgubiti doma kot na mundialu

Porazi niso nikoli prijetni niti na pripravljalnih tekmah, toda pametno moštvo se lahko ob njih nauči precej več kot ob gladki zmagi. Zato smo lahko prepričani, da je slovenska košarkarska reprezentanca po sredinem dvoboju z Grčijo (91:98) v Stožicah boljša, kot je bila pred njim. Pridobljeni občutek za igro in skupno sodelovanje bi lahko delno unovčila že na današnji revanši z Grki v Atenah ob 18. uri, predvsem pa na svetovnem prvenstvu.

Z grškega zornega kota bo drevišnji dvoboj posvečen legendarnemu asu Nikosu Galisu, saj bodo njegov dres dvignili pod strop dvorane OAKA. Slovenske košarkarje pa bo seveda zanimalo, kako bi lahko odpravili čim več slabosti s prve tekme. Šibke točke je razkril že pogled na igrišče, številke so jih potrdile. Izbranci Aleksandra Sekulića so resda izkoristili 48 odstotkov vseh metov iz igre, kar je za to obdobje priprav obetaven podatek, razčlenitev statistike pa vendarle opozarja na previdnost.

Jordan Morgan se je dobro ujel s prvim zvezdnikom slovenskega moštva. FOTO: Leon Vidic

Kar 70 točk od skupno 91 za Slovenijo so dosegli člani začetne peterke – Luka Dončić (21), Jaka Blažič (8), Zoran Dragić (12), Vlatko Čančar (13) in Jordan Morgan (16) – s skupnim metom iz igre 24:43 (56 %, trojke 8:17), sedem igralcev s klopi pa je družno prispevalo le 21 točk z metom 5:17 (29 %, za tri 1:7). Pri tem moramo upoštevati, da je 13 točk dosegel Klemen Prepelič, vsi drugi »rezervisti« torej pičlih 8 točk. Težave je imela tudi slovenska obramba, saj je prejela 98 točk – v prvem polčasu 43, v drugem celo 55. Do SP, na katerem bo moštvo potrebovalo več koristnih mož, se bodo morala razmerja bistveno spremeniti.

Dončić prvi strelec večera​ Strelci na sredini tekmi med Slovenijo in Grčijo 91:98 (71:73, 49:43, 29:22) – Slovenija: Dončić 21, Blažič 8, Dragić 12, Čančar 13, Morgan 16 – prva peterka; Samar, Nikolić 2, K. Prepelič 13, Kunc, Hrovat 3, Dimec 3, Čebašek; Grčija: Walkup 17, Larentzakis 6, Papanikolaou 19, Mitoglou 13, Papagiannis 8 – prva peterka; T. Antetokounmpo 14, Agravanis, Lountzis 13, Bochoridis 5, Kalaitzakis 3, Rogkavopoulos, Tsalmpouris.

»Naše moštvo je potrdilo, da ima napadalni talent, ni pa znalo omejiti tekmečevih metov z večje razdalje. Kljub vsemu smo videli precej pozitivnih stvari. Zelo dobro je delovala naveza Dončić-Morgan, Blažič, Aleksej Nikolić in Žiga Samar pa so agresivno ustavljali grške organizatorje. Če si je kdo obetal, da bomo igrali brezhibno že na prvi pripravljalni tekmi v takšni zasedbi, je imel prevelika pričakovanja. Grki igrajo zelo trdo in na drugi tekmi se jim bomo morali bolje postaviti po robu,« je ocenil Aleksander Sekulić, ki se je med svojim selektorskim mandatom že soočil s podobnimi nesorazmerji.

Moteča železna srajca

Na lanskem eurobasketu je imela Slovenija četrti najboljši napad (91,3) in šele 15. obrambo (84,9), na olimpijskih igrah v Tokiu je bila celo najučinkovitejša med vsemi 12 reprezentancami (100,8), imela pa sedmo obrambo (89,2). Sčasoma se bodo stvari nekoliko izboljšale, ne gre pa pričakovati, da bi si lahko naši košarkarji docela slekli železno srajco starih navad in postali obrambni komandosi. Prvi poraz pred SP bi jim lahko vendarle nekoliko pomagal. Spomnimo se lanskega razmišljanja po EP, da jih je niz pripravljalnih zmag proti Nizozemski, Črni gori, Turčiji, Ukrajini, Srbiji in Hrvaški morda nekoliko uspaval, prav tako uspeh proti Estoniji v kvalifikacijah za mundial. Kratek stik proti Nemčiji tik pred eurobasketom pa je prišel prepozno, da bi lahko pomenil pravi poduk.

Tudi Vlatko Čančar bo stopnjeval formo do začetka SP. FOTO: Leon Vidic

»Do želene pripravljenosti nam manjka precej, zato nas do SP čaka veliko trdega dela. Predvsem obrambo moramo dvigniti na višjo raven. Žal mi je, da nam je v finišu sredine tekme zmanjkalo zbranosti, saj so si razprodane tribune zaslužile več. Čestitke Grkom, mi pa upamo, da se jim bomo oddolžili v Atenah,« je poudaril Vlatko Čančar. Zanimivo, v Stožicah so se lahko le trije slovenski košarkarji pohvalili s pozitivnim razmerjem +/-, ki upošteva gibanje rezultata med njihovimi minutami na parketu: Morgan (+6), Nikolić (+4) in Blažič (+2). Dončić je ostal pri ničli, na dnu so bili Prepelič z -11 ter Gregor Hrovat in Žiga Dimec z -10.