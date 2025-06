Bogato nujno zlo: začetek svetovnega klubskega prvenstva v nogometu

Kaj je bilo še tega treba, so se spraševali in se še sprašujejo mnogi: nogometaši, trenerji, njihovi šefi, navijači ... Uvedba razširjenega klubskega svetovnega prvenstva, ki se začenja v noči na nedeljo v ZDA, je prepričala lastnike, ki jih je premamil milijardni nagradni sklad (v dolarjih). Tudi navijači se bodo kmalu navdušili nad predstavami zvezdnikov. Ti pa se bodo morali sprijazniti, da zaradi prenatrpanega urnika zanje letos počitnic ne bo, in skupaj s trenerji upajo, da bodo novo sezono dočakali zdravi.

V zadnjih letih se je za naziv najboljšega na svetu potegovalo po sedem klubov iz šestih konfederacij, toda Fifa na čelu z Giannijem Infantinom je sprejela megalomansko odločitev, da bo svetovno prvenstvo letos povečala na 32 klubov. Glavni namen je razširiti priljubljenost nogometa na nove trge in novo populacijo, predvsem v ZDA, ki bo skupaj z Mehiko in Kanado gostila mundial 2026.

Nasprotniki pravijo, da bodo nogometaši enostavno pregoreli in da se bo porušilo ravnotežje v celinskih tekmovanjih, saj bodo sodelujoči klubi imeli finančno prednost pred konkurenco. A 12 klubov pod okriljem Uefe bo prav gotovo na slabšem ob začetku nove sezone. Povsem verjetno je, da bodo moštva, kot so zmagovalec lige prvakov PSG, Real Madrid, Manchester City in Chelsea, prišli daleč, finalista bosta do 13. julija odigrala sedem tekem. Sezona 2025/26 v vodilnih evropskih ligah pa se bo začela že 15. avgusta.

Denarne koristi so sicer velike, zmagovalec lahko zasluži do 108 milijonov evrov, toda plačal bo precejšen davek drugje. Klubi, kot sta španski in angleški prvak Barcelona in Liverpool, pa denimo Arsenal, Milan, Napoli, Sporting in še kdo, bodo sicer prikrajšani za zajetno denarno pogačo, a bodo na drugi strani lahko dali svojim igralcem tako potreben daljši počitek. »Mislim, da bo turnir v ZDA imel velik vpliv, Liverpool in Arsenal pa bosta imela veliko prednost,« je prepričan angleški selektor Thomas Tuchel.

Prvi derbi bo v nedeljo ob 21. uri po našem času, ko se bosta v Los Angelesu pomerila PSG in Atletico z Janom Oblakom, ki bo edini slovenski nogometaš na klubskem SP. Med sodniki so tudi Slavko Vinčić s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem.

Vstopnice ne gredo za med

Na stavnicah je favorit Real Madrid (kvota 5), ki ga bo vodil novi trener Xabi Alonso, prvič po prihodu iz Liverpoola bo nastopil Trent Alexander-Arnold. Najuspešnejši klub na svetu bo iskal tolažilno nagrado, potem ko je v sezoni ostal brez lovorike. Podobno velja za finalista lige prvakov Inter z novim trenerjem Christianom Chivujem, ki mu ne pripisujejo veliko možnosti (15). Za Realom se zvrstijo PSG (5,5), Manchester City (6), Bayern (8), Chelsea (12) in Atletico (15). Od klubov zunaj Evrope najvišje kotirata brazilska kluba Flamengo in Palmeiras (po 34).

Uvodno tekmo bosta v noči na nedeljo odigrala Inter Miami in Al Ahly, vse oči v Miamiju bodo uprte v Lionela Messija. Kot kaže, pa se Američani (še) niso vneli za »soccer«, celo za uvodno tekmo z Messijem so do včeraj prodali le 20.000 vstopnic. stadion Hard Rock sicer sprejme 64.767 gledalcev. Peter Zalokar