Bo Inter ponovil čudež iz leta 2010? Povratni dvoboj z Barcelono za vstopnico v finale

Lahko Inter ponovi uspeh iz leta 2010, ko je pod taktirko Joseja Mourinha v polfinalu izločil favorizirano Barcelono in kasneje osvojil tretji naslov evropskega prvaka? Če bi sodili po prvi tekmi, ki se je končala s 3:3, je odgovor pritrdilen. Črno-modri so našli recept za igro proti napadalno usmerjeni zasedbi Hansija Flicka, na domačem stadionu bodo želeli uprizoriti podvig in si zagotoviti udeležbo na finalnem spektaklu, 31. t. m. v Münchnu. Barcelona pa bo, morda brez Roberta Lewandowskega, skušala ohraniti upanje na popolno sezono ter si dvigniti samozavest pred nedeljskim clasicom proti Real Madridu, na katerem si lahko praktično zagotovi naslov španskega prvaka.

Prvi majski teden bomo dobili finalista lige prvakov. Po današnjem spektaklu na San Siru bo jutri še tekma med PSG in Arsenalom, na kateri bodo Parižani branili 1:0 iz Londona. Inter je bil dolgo na pravi poti k trojni kroni, v dveh tednih pa je plačal davek napornega ritma. Ekipo brez dolge klopi je načela utrujenost, prišle so poškodbe, sledili so porazi z Bologno, Milanom in Romo brez doseženega gola.

3:3 je bil izid prve tekme v Barceloni.

Italijanski pokal je izgubljen, v prvenstvu ima Inter tri točke zaostanka za Napolijem, ki ima ugodnejši razpored na zadnjih treh tekmah. Zdi se, da je lovorika še najbolj dosegljiva v ligi prvakov. Trenerju Simoneju Inzaghiju je odleglo, ko je Inter v soboto premagal Verono z 1:0, čeprav je bil brez celotne prve enajsterice. Udarni aduti so imeli teden dni prosto in napolnili baterije pred tekmo sezone.

Marcus Thuram je zadel v Barceloni. FOTO: Daniele Mascolo /Reuters

Glavna Inzaghijeva skrb je poškodba najboljšega strelca Lautara Martineza, ki si je v Barceloni nategnil stegensko mišico in naj bi začel na klopi. Martinez (21 golov) in Marcus Thuram (18) sta v 92 nastopih v vseh tekmovanjih dosegla 39 golov. Za primerjavo, rezervisti Marko Arnautović (7), Mehdi Taremi (3) in Joaquin Correa (1) so se podpisali pod 10 zadetkov. Martineza naj bi zamenjal avstrijski reprezentant Arnautović. Vprašljiv je tudi nastop Benjamina Pavarda, ki je v nedeljo že treniral z ekipo. Martinez vadi sam po posebnem programu. »Lautaro se trudi narediti nemogoče, Pavard je utrpel grd zvin gležnja in bi lahko stisnil zobe. Verjetno bo odločitev o obeh padla na ogrevanju pred tekmo,« je zdravstveno stanje pomembnih igralcev opisal Inzaghijev pomočnik Massimiliano Farris.

Podobna zgodba kot z Argentincem je na drugi strani z Lewandowskim. Rečeno je bilo, da naj bi se vrnil za nedeljski derbi z Realom. Toda Poljak, ki je na 48 tekmah dosegel kar 40 golov, je pripotoval z ekipo v Italijo in morda bo dobil zeleno luč. Vložek bi težko bil večji. Finalista bosta v blagajno pospravila dodatnih 18,3 milijona evrov.

Katalonci v soboto niso blesteli, celo zaostajali za Valladolidom, ki je daleč zadnji v la ligi, in na koncu zmagali z 2:1. Trener Flick, ki je imel popolno sezono z Bayernom leta 2020, je želel odpočiti Lamina Yamala, Raphinho in Danija Olma, vendar jih je moral poslati na igrišče, Raphinha je dosegel tudi izenačujoči gol, že 31. v sezoni. V ligi prvakov je pri 12, pred njim je samo Serhou Guirassy iz Borussie (13). Brazilec Raphinha je bil strelec ali podajalec pri 21 zadetkih, s čimer je prekosil tudi prejšnjega rekorderja Lionela Messija, ki je bil udeleženec pri 19 golih.

Flick je spremenil vse

Preporod Raphinhe v tretji sezoni v Barceloni po prihodu iz Leedsa je veliko pripomogel k vzponu blaugrane, ki si obeta šesti naslov, prvega po letu 2015. »Flick je zame spremenil vse. Bil sem odločen zapustiti klub po koncu prejšnje sezone, on pa me je prepričal, da ostanem. Zaupal mi je in jaz mu vračam. To je moja najboljša sezona doslej in on je najbolj zaslužen za to. Rad ga imam,« je Nemcu hvaležen 28-letni Raphinha, ki je eden od glavnih kandidatov za zlato žogo.

31 golov in 25 podaj je v tej sezoni zbral Raphinha.

Na 52 tekmah v vseh tekmovanjih je zbral 31 golov in 25 podaj. Flick ga ne more prehvaliti. »Raphinha je zelo pomemben. Je pravi vodja, vedno razmišlja pozitivno in to prenaša na soigralce,« je varovanca pohvalil Flick, ki ima več skrbi v obrambi, kjer manjkata Alejandro Balde in Jules Kounde.