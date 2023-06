Bo Gonzalez le premagal urok, tako kot ga je Guardiola?

Vse od leta 2016, ko je s Kielcami naslov evropskega prvaka osvojil Uroš Zorman, finale sklepnega turnirja rokometne lige prvakov v Kölnu ni minil brez slovenske udeležbe. Po Zormanu so bili prvaki Vid Kavtičnik (Montpellier, 2018), Staš Skube (Vardar, 2019) in Miha Zarabec (Kiel, 2020), v zadnjih dveh sezonah je bila najboljša Barcelona, leta 2021 z Juretom Dolencem, Blažem Jancem in Domnom Makucem. Slednja bosta konec tedna branila lovoriko, njun prvi tekmec bo Marko Bezjak z Magdeburgom. V finalu, ki bo torej spet slovensko obarvan, bosta za nameček sodila David Sok in Bojan Lah.

Lanxess Arena v Kölnu, kjer bodo januarja tudi boji za kolajne na evropskem prvenstvu, že od 2010 gosti sklepno dejanje evropske klubske sezone in 20.000 gledalcev bo tudi letos prišlo na svoj račun. V prvem polfinalu se bosta ob 15.15 srečala Barcelona in Magdeburg. Katalonci bodo želeli osvojiti že 12. lovoriko in tretjo zapored ter imeti še eno popolno sezono. Janc in Makuc sta pri 26 oziroma 22 letih že dvakratna prvaka. V polfinalu bosta pozdravila veterana Bezjaka. Tako Ormožan kot Magdeburg sta se prvič uvrstila na F4. Bezjak, ki je lani prvič postal nemški prvak, letos pa se kot drugi v bundesligi (23. naslov je osvojil Kiel z Zarabcem) znova uvrstil v ligo prvakov, bo odigral zadnjo tekmo za »gladiatorje«. Poleti se bo preselil k staremu trenerskemu znancu Branku Tamšetu v hrvaške Našice.

Magdeburg je bil trikrat evropski prvak, nazadnje leta 2002. Predlani je osvojil evropsko ligo, lani nemško bundesligo, dvakrat zapored je bil tudi najboljši na turnirju Super Globe, neuradnem klubskem svetovnem prvenstvu. Ker je bil leta 2016 tudi nemški pokalni prvak, bi Bezjak lahko za konec desetletne nemške poti zaokrožil zbirko vseh glavnih lovorik.

Dušebajeva zadnja tekma na Poljskem

Tudi drugi polfinale (18.00) bo zvezdniški, poljske Kielce so v četrtfinalu izločile Veszprem, trener Talant Dušebajev se po devetih letih postavlja in naj bi odšel v Pick Szeged. Ima zelo močno zasedbo, v kateri sta njegova sinova Alex in Daniel, vratar Andreas Wolff in hrvaški velemojster Igor Karačić. Kielce so v zadnjih 10 letih petkrat nastopile na F4 in ga leta 2016 tudi osvojile. To še ni uspelo najbogatejšemu klubu na svetu, Paris Saint-Germainu, ki bo srečo poskusil že šestič v zadnjih osmih letih. Enkrat je izgubil v finalu, štirikrat v polfinalu, ko je zatem vselej osvojil tretje mesto. Trener Raul Gonzalez želi tako kot njegov rojak Pep Guardiola končno premagati urok lige prvakov. To bi bila tudi najboljša popotnica 39-letnemu Nikoli Karabatiću, ki želi prihodnje leto še nastopiti na OI v Parizu. Karabatić je bil prvak z Montpellierom, Kielom in Barcelono, s PSG še ne. Finale bo v nedeljo ob 18. uri.