Blizu zmagovalni kombinaciji

Na bližnjih sredozemskih igrah v Oranu bo Slovenijo zastopalo deset judoistov. Med njimi je tudi Martin Hojak, ki se lahko ob dobrem dnevu v kategoriji do 73 kg zavihti zelo visoko. Da lahko premaga vsakogar, je 24-letni Ljubljančan dokazal tudi na aprilskem evropskem prvenstvu v Sofiji, kjer je z iponom ustavil Italijana Fabia Basileja, olimpijskega prvaka iz Ria de Janeira 2016. Toda iz Bolgarije se Hojak kljub temu ni vrnil najbolj zadovoljen. Potem ko mu je v osmini finala prekrižal pot in račune Azerbajdžanec Hidajat Hejdarov, ki si je nato priboril še drugi naslov evropskega prvaka po Varšavi 2017, se je moral Martin sprijazniti z 9. mestom, kar je bilo manj, kot si je želel. »Po razočaranju na evropskem prvenstvu sem si vzel daljši premor, se malo umaknil iz juda, da ne bi psihično pregorel,« je zaupal judoist Bežigrada. Ocenjuje, da zaradi premora telesno v Alžiriji (še) ne bo optimalno pripravljen, verjame pa, da bo še vedno konkurenčen tekmecem. »Moj as v rokavu, če mu lahko tako rečem, bo taktični del borbe, na katerem že dlje gradim. Upam, da mi bo v kombinaciji s svežim umom prinesel uspeh,« si je zaželel Hojak, ki svoj judo gradi zelo konstruktivno, analizira napake in jih poskuša čim bolj zmanjšati. »Vedno znova ponavljam premišljene scenarije reakcij na najbolj verjetne situacije in glede na različne nasprotnike pilim kombinacije borb za prijem v povezavi z meti. Poleg tega vadim alternativne načine borbe za primere, če se tekmeci osredotočijo na moje najšibkejše točke ... To je kot šah na blazinah,« je pojasnil Hojak, ki ima v kadetski in mladinski konkurenci kolajne z domala vseh velikih tekmovanj, na prvo med člani pa še čaka. Zelo blizu ji je bil sicer že na EP v Kazanu 2016, na katerem je pri komaj 18 letih pristal na nehvaležnem petem mestu, potem ko je v slovenskem obračunu za bron izgubil z Rokom Drakšičem. »Ko sem si pred kratkim ogledal posnetek svojih borb iz Rusije, sem bil kar pretresen zaradi napak, ki sem si jih tam privoščil. Sploh nisem vedel, da lahko narediš takšne. A je po drugi strani tudi res, da so se medtem spremenila pravila in da se zdaj borimo drugače, kot smo se pred šestimi leti,« se je spomnil prvenstva v Kazanu in priznal, da se je težko sprijaznil s porazom v malem finalu.

5 kolajn si je doslej izbojeval na turnirjih za svetovni pokal.

Vsakič znova se preseneti

»Če bi se mi to zgodilo zdaj, bi vse skupaj sprejel drugače. Spomnim pa se, da sem takrat, ko sem imel minutko časa zase, takoj na svoj prenosni telefon zapisal, kaj vse sem delal narobe. Odtlej sem pridobil ogromno izkušenj, izpopolnil svoj judo, ga dvignil na višjo raven, vendar so napredovali tudi tekmeci,« je o svojem razvoju povedal mladinski evropski podprvak iz Oberwarta 2016, ki velja za izjemno gibčnega judoista, kar s pridom izkorišča tako na tatamiju kot tudi pri – t. i. parkourju (netekmovalni disciplini francoskega izvora, v kateri se teče po določeni poti in premaguje ovire na najbolj učinkovit način s plezanjem, skakanjem). »S tem se zdaj ukvarjam zelo poredko, sem ter tja izvedem kje kakšen skok, a ne več tako pogosto kot pred leti, ko sem to počel večkrat na teden. Zdaj se to zgodi nekajkrat na leto, ko se srečam s prijatelji. Včasih se pri tem slikamo in tudi posnamemo,« je razkril Hojak, ki rad svoje sposobnosti obudi tudi na treningu akrobatike in vsakič znova preseneti samega sebe, ko ugotavlja, da še ni za staro šaro. »Vse to mi zagotovo pride prav tudi pri judu, saj se v zraku nemalokrat obrnem tako, da ne padem na hrbet,« je razložil in med konjički posebej omenil tudi deskanje na snegu. »Vsako zimo se odpravim na katero od smučišč in izvajam določene akrobacije na skakalnicah. A pri tem ne pretiravam, saj moram paziti, da se ne bi poškodoval,« se zaveda, da mora zaradi juda takšne in drugačne akrobacije izvajati z zavoro. Zdaj ima pred očmi čim boljši nastop v Oranu. »Sredozemske igre se od klasične tekme v judu razlikujejo v vsem, razen v samem jedru – borbi. Zato je to zame malce tuj oziroma manj domač svet, ki pa sem ga že izkusil. Zmagovalno kombinacijo za zdaj še iščem, slutim, da sem ji blizu,« je napovedal petkratni državni prvak in pripomnil, da v judu ni univerzalnega pravila, ki bi prinašalo uspeh. »Vsi ga sicer iščejo, vendar ne vem, ali ga je že kdo odkril. Bom povprašal katerega od šampionov, ali mi zaupa recept za to, da bi bil stalno v vrhu,« je v smehu še dejal Hojak.