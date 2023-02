Blestel je, kot da ima povsem nov gleženj

Pred dvobojem z Detroitom, zadnjim moštvom v vzhodni konferenci lige NBA, je bil nastop Luke Dončića pod vprašajem. Zaradi zvina levega gležnja je namreč igral le tri minute proti Phoenixu in izpustil dvoboj z Utahom. Ob vrnitvi na igrišče pa je zablestel, kot da sploh ni imel težav in kot da ima povsem nove sklepe. Ob zmagi košarkarjev Dallasa s 111:105 je dosegel kar 53 točk, kar je njegova druga najboljša strelska bera, odkar se je preselil v ZDA.

Več točk (60) je slovenski zvezdnik nasul tekmecem pred petimi tedni v dvoboju z New Yorkom. Takrat je Dallas prišel do zmage šele po dodatnih petih minutah igre, v katerih je Dončić pristavil sedem točk, tako da je bil tokrat v bistvu v enakem strelskem ritmu kot ob osebnem rekordu. V analih bo vendarle zapisano, da je med merjenjem moči z Detroitom izboljšal klubski rekord na tekmi brez podaljška. In ne le to. Mejo 50 točk je presegel petič, odkar igra v ligi NBA (četrtič letos), vsem drugim košarkarjem Dallasa doslej je skupno uspelo štirikrat. Hkrati se je vključil v elitno druščino asov, ki so pripravili takšen podvig pred 24. letom starosti. Po pet tekem 50+ sta na začetku športne poti dosegla tudi Wilt Chamberlain in LeBron James, vse pa prekaša Rick Barry, ki je v letih 1965-68 sedemkrat presegel sanjsko mejo v dresih moštev San Francisco Warriors in Oakland Oaks, preden je dopolnil 24 let.

Gleženj dobro opravil delo

Dončić se je tokrat lotil dela v silovitem slogu, saj je prispeval 24 od 30 moštvenih točk v uvodni četrtini, kar je najboljši dosežek v prvih 12 minutah tekme v celotni sezoni lige NBA; rekord lige je sicer 34 točk, dobrih šest let v lasti Kevina Lova iz Clevelanda. Kot je značilno za najboljšega slovenskega košarkarja, ga je gnal tudi dodatni vir motivacije. Dobro se namreč spominja, da je s soigralci 2. decembra klonil v Detroitu po podaljšku in doživel enega od neredkih porazov proti slabšim moštvom v ligi, ki bi lahko Dallas drago stali v boju za uvrstitev v končnico prvenstva. Spodbudila ga je tudi dobra igra Hrvata Bojana Bogdanovića (29 točk) v nasprotnem moštvu, še bolj pa nespametno draženje Jeroma Allena, pomočnika glavnega trenerja gostov Dwana Caseyja.

»Jezikati je začel že v prvih minutah dvoboja in se ni ustavil. Ne bi ponavljal njegovih besed, a dobro veste, da ne bom ostal nikomur dolžan. Nimam težav s provokacijami. Z gotovostjo lahko rečem, da me celo dodatno podžgejo,« je pojasnil Luka Dončić, ki je v prvi četrtini po vsakem košu posmehljivo pogledal proti Allenu. Konec tekme je pričakal z odličnim 70,8-odstotnim metom iz igre 17:24 (za dve 12:13, za tri 5:11) prostimi meti 14:18, 8 skoki in 5 asistencami v 36 minutah igre.

Izjemne številke so dokaz, da je poškodba gležnja že preteklost. »Ni še stoodstotno pripravljen. Vendar je dobro opravil svoje delo,« je Ljubljančan dal slutiti, da lahko pričakujemo nove odlične predstave tudi v novem mesecu in pred 24. rojstnim dnevom, ki ga bo praznoval 28. februarja.