Blejska voda in meso za nov športni podvig

Slovenski turistični biser je bil skupaj z Radovljico letos že odskočna deska za prekrasno športno zgodbo – slovenska košarkarska reprezentanca je utrujene noge hladila v Blejskem jezeru, nato pa z vročimi srci osvojila Kaunas ter nato spisala zgodovinska poglavja slovenskega olimpizma še v Tokiu. Zdaj so na vrsti hokejisti, ki bodo prek kvalifikacij lovili svoj že tretji zaporedni nastop na olimpijskih igrah. V Peking vodi le zmaga na turnirju, ki ga bo od naslednjega četrtka gostil Oslo. »Za vsakega slovenskega športnika je navdih, ko vidiš uspehe naših športnikov na poletnih igrah,« je po jutranjem treningu na Bledu, kjer še vedno vadi le peščica reprezentantov, povedal kapetan Anže Kopitar. »Vem, da se je košarkarska reprezentanca pripravljala tukaj, tako da upam, da smo zdaj pili isto vodo in jedli isto meso in da se tudi mi uvrstimo. Vsi preostali športniki so tudi zelo velik navdih, to je lep zagon tudi za našo reprezentanco,« je povedal gorenjski as. Pod taktirko očeta in selektorja Matjaža Kopitarja z njim formo za Oslo pilijo še Jan Drozg, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin in Luka Maver, preostali reprezentanti vadijo v klubih, zato vodstvu risov preostane le držanje pesti, potem ko je resnejšo poškodbo na suhem treningu utrpel Jurij Repe, nekaj težav z zdravjem pa je imel tudi Drozg. Kopitar, ki ga čaka že 16. sezona v vrstah ekipe Los Angeles Kings, je večji del priprav tokrat opravil v ZDA, in ne v domovini. »Vrnitev v Slovenijo je bila zelo hitra, zelo na hitro smo se družinsko odločili, da pridemo nazaj. Priprave so potekale super, tam smo imeli eno manjšo skupino šestih ali sedmih igralcev. Bilo je naporno, hkrati pa tudi zabavno ter tudi malce tekmovalno,« je razkril hokejist, ki bo ravno v Oslu v torek upihnil 34. svečko. Odločala bo tudi sreča Slovence v dvorani Jordal Amfi najprej čaka spopad s tiho favoritinjo turnirja Dansko, nato sledijo stari znanci Norvežani, s katerimi imajo risi neporavnane račune z OI v Pjongčangu, ko so s porazom v podaljšku ostali na pragu četrtfinala (1:2). Vsi upajo, da bo zaključni obračun z Južno Korejo zgolj pika na i. »Ta turnir bo zelo hiter. Lahko se vrnemo s tremi porazi ali pa s tremi zmagami. Vse je odvisno od dnevne forme, kančka sreče, tudi tiste kemije znotraj ekipe, ki jo pa mi Slovenci vedno imamo. Treba bo trdo delati,« je še opozoril Anže Kopitar. Selektor je skupaj z varovanci na novinarski konferenci večkrat izpostavil, da bosta slovenski ekipni duh in balkanska iznajdljivost tudi tokrat močni orožji izbrane vrste, ki za razliko od tekmecev pripravljalnih tekem ne bo igrala. »Želeli bi si jih, a jih ne bo. Imamo samo en cilj in vsi vemo, kaj to je,« je dejal Matjaž Kopitar, medtem ko je Pavlin nasmejal soigralce z oceno, da Slovenci morda kot »edini v Evropi« pripravljalnih tekem niti ne potrebujejo. »To pa zato, ker se tako dobro poznamo. Vsi damo 120 odstotkov vsako tekmo, morda smo tudi zato tako uspešni,« je recept za nov podvig v Oslu razkril Pavlin.

