Blažič in mladi upi

Prvo dejanje nove sezone so v Stožicah opravili takoj po sklepnem minule. V strokovni štab sta prišla športni direktor Vlado Ilievski in izkušeni italijanski strateg Simone Pianigiani, ki bo zadolžen za napredek v igri prenovljene Cedevite Olimpije. Z okleščenim proračunom bodo letos stavili na mladost in razvoj. »Smo šele na prvem koraku triletnega cikla, po napredku bomo lahko sodili, kako uspešna je bila sezona,« je Italijan pripravljen na razburljivo obdobje v Ljubljani.

Po združitvi zagrebške Cedevite s stožiškim velikanom je bilo prvo triletno obdobje namenjeno oblikovanju trdnih temeljev v Ljubljani, s četrtfinalom evropskega pokala in polfinalom v regionalni ligi je bil izpolnjen tudi del rezultatskih pričakovanj. Ta segajo še višje, a z megalomanskimi zneski beograjskega dvojca Partizan – Crvena zvezda lastnik Olimpije Emil Tedeschi ne more in ne želi tekmovati, zato je sledil zasuk v strategiji.

»Prvi trening nove sezone je vedno nekaj posebnega, končno lahko nehamo razmišljati o tržnici in začnemo trenirati. Imamo zanimivo mešanico igralcev, nekaj zelo obetavnih mladih in nekaj novih veteranov. Za vse je to obdobje spoznavanja, a časa ne bo veliko, prve tekme bodo hitro tu,« se Pianigiani zaveda, da bo spoznavnega obdobja hitro konec. Za celo sezono je izgubljen Edo Murić, ki je soigralce na prvem treningu spremljal ob parketu, Pianigiani pa ne more računati niti na slovenske reprezentance in nemškega organizatorja igre Justusa Hollatza, ki se pripravljajo na bližajoče se SP.

Jaka je nazaj, bo z njim tudi Zoran?

Napovedana pomladitev in pocenitev ekipe je na začetku prestopnega roka dobila jasno obliko s številnimi kadrovskimi rezi, nazadnje tudi z odhodom ljubljenca občinstva Alena Omića na Kitajsko. »Cilj je bil, da ostanemo znotraj začrtanega proračuna in si ne ustvarjamo težav za prihodnja leta. Smo na začetku novega triletnega cikla in tudi s tem v mislih smo oblikovali ekipo. Pred nami je prva sezona, zdaj smo ekipo sestavili skoraj na novo, drugo leto pa upam, da jo bomo lahko le še malo dodelali,« Pianigiani ni želel preveč govoriti o tistih, ki jih ni.

Če ste se v teh dneh sprehodili v okolici Stožic, ni nobenega dvoma, na koga vodstvo še posebej računa. S plakati »Jaka je nazaj!« Olimpija navijačem obljublja, da se izvrstne predstave Jake Blažiča, za katerim je spodletela epizoda v Turčiji, vračajo na stožiški parket. Bo ob njem tudi Zoran Dragić? »Zoran je še vedno igralec Olimpije z veljavno pogodbo. Glede tega ni nič novega, verjetno pa bo več znanega, ko se Zoran vrne s svetovnega prvenstva,« odgovarja športni direktor Vlado Ilievski, ki je iz Ilirije naredil velik korak naprej v pisarne svoje »domače« Olimpije.