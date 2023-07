Blamaža Domžalčanov, Maribor le remiziral

Nogometaši Domžal so v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij evropske konferenčne lige izgubili z malteškim Balzanom z 1:4 (0:2). Povratna tekma na Malti bo 18. julija.

Domžalčani so pred dvobojem s četrto ekipo zadnjega malteškega prvenstva veljali za favorita, a na terenu tega niso upravičili. Pred nadaljevanjem evropske sezone so si močno otežili delo, saj so na domačem terenu po zelo bledi predstavi klonili kar s tremi goli razlike. Domžale so tako močno razočarale svoje navijače, kljub rahli terenski premoči rumenih so bili gostje nevarnejši pri zaključnih strelih, predvsem pa zelo učinkoviti.

Mariborčani z Birkirkaro le neodločeno

Nogometaši Maribora so v prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo igrali neodločeno 1:1 (0:1) z malteško Birkirkaro. Povratna tekma bo 20. julija.Mariborčani so novo evropsko sezono začeli z neodločenim izidom. Teoretično so bili v vlogi favorita, a v drugem slovensko-malteškem obračunu ta večer je na koncu Birkirkara poskrbela za ugodno izhodišče pred drugo tekmo.