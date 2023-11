Bili so v nezavidljivem položaju, danes pa je vse videti drugače

Nogometna reprezentanca Hrvaške je naredila pomemben korak k uvrstitvi na evropsko prvenstvo prihodnje leto v Nemčiji. Četa Zlatka Dalića je v Rigi ugnala Latvijo z 2:0 in ima v skupini D zdaj dve točki prednosti pred Walesom, ki je na gostovanju v Armeniji iztržil le remi - 1:1.

Hrvati imajo zdaj celo možnost za prvo mesto v skupini. V zadnjem krogu jih čaka domači obračun z Armenijo, Wales pa bo doma gostil vodilno Turčijo, ki ima pot na EP 2024 že zagotovljeno. Wales nujno potrebuje vse tri točke za morebitno uvrstitev na EP, če bi se Hrvatom na tekmi z Armenci zalomilo.

Luka Modrić je kljub temu, da ima 38 let, še vedno pomemben člen hrvaške nogometne reprezentance. FOTO: Ints Kalnins Reuters

Izkazal se je Lovro Majer

V Rigi je bil glavni akter zmage Lovro Majer, ki je že v sedmi minuti zadel za 1:0, nato pa je bil podajalec pri golu Andreja Kramarića v 16. minuti za končnih 2:0. Tudi po menjavi strani je bila Hrvaška prepričljivejša.

Wales pa se je opekel v Erevanu. Gostitelji so že v peti minuti povedli po golu Lucasa Zelarajana, v sodnikovem podaljšku prvega polčasa pa je Nair Tiknizjan poslal žogo v lastno mrežo in postavil končni izid tekme. Bližje zmagi so bili na dvoboju Armenci, ki pa so na četrtem mestu brez vsakršnih možnosti za napredovanje. Zadnja je Latvija, ki je na osmih obračunih zbrala tri točke.