Bilbau vroča deseta etapa, Pogačar v ozadju

Španec Pello Bilbao (Bahrain Victorious) je zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Vulcanie do Issoira (167 km) je bil Španec najboljši iz številčne skupine ubežnikov. V ozadju so bili favoriti, med njimi tudi slovenski as Tadej Pogačar, aktivni predvsem v prvem delu etape, nato pa etapo končali v razredčeni glavnini.

Za 33-letnega Bilbaa je bila to 16. zmaga v karieri in tretja na tritedenskih pentljah, potem ko je leta 2019 dvakrat slavil na Giru. Zmaga nosi veliko čustveno noto, saj Bahrain Victorious na dirki nastopa v spomin umrlemu moštvenemu kolegu, Švicarju Ginu Mäderju.

Na zadnjem kategoriziranem vzponu je iz skupine ubežnikov večkrat napadel na koncu četrtouvrščeni Latvijec Krists Neilands (Israel-Premier Tech) in imel na vrhu več kot pol minute naskoka. Toda skupina zasledovalcev ga je ujela okoli tri kilometre pred ciljem.

Po nekaj napadih je nato v sprintu Bilbao ugnal tekmece. Za njim je ciljno črto prečkal Nemec Georg Zimmermann (Intermarche-Circus-Wanty), tretji je bil Avstralec Ben O'Connor (AG2R Citroen).

Precej razredčena glavnina je do cilja prišla 2:53 minute za zmagovalcem, do sprememb v skupnem seštevku pa je prišlo nižje v deseterici. Na vrhu je še naprej Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 17 sekund naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute. Bilbao je z enajstega napredoval na peto mesto, za Vingegaardom zaostaja 4:34 minute.

V sredo bo na sporedu 11. etapa od Clermont-Ferranda do Moulinsa. Ta bo bržčas namenjena sprinterjem, ki pa bodo morali premagati tudi tri vzpone četrte kategorije na 179,8 km dolgi trasi.