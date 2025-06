Bijol in Šeško tekmeca v premier league?

Slovenija bo po dolgem času spet imela nogometaša v premier league, po mnenju mnogih najboljši ligi na svetu, vsekakor pa najbogatejši in najbolj priljubljeni. Jaka Bijol bo postal drugi najdražji slovenski igralec, ko bo dokončno potrjen prestop iz Udineseja v Leeds United za 22 milijonov evrov.

Pred njim je samo Benjamin Šeško, ki pa utegne vsak čas letvico dvigniti v višave, če bo zares okrepil vrste Arsenala, ki naj bi bil zanj pripravljen plačati do 100 milijonov evrov. A ni edini pretendent na storitve 22-letnega Radečana, ki se še pogaja.

Na večni lestvici najdražjih prestopov je bil dolgo na prvem mestu najboljši strelec Zlatko Zahović (1999), nakar sta ga z vrha zrinila vratarja, najprej Samir Handanović (2012) in zatem Jan Oblak (2014). Odmevna sta bila tudi prestopa Mirana Pavlina v Porto in Milenka Aćimovića v Tottenham, toda Pavlin, ki zdaj deluje kot svetovalec v Nottingham Forestu, je leta 2000 odšel iz Freiburga za 900.000 evrov, nekdanji selektor mlade reprezentance Aćimović pa kot prost igralec iz Crvene zvezde.

Leeds je bil že dlje časa najresnejši kandidat za Bijolov nakup, v zadnjih dneh so se pojavila tudi namigovanja o zanimanju Newcastla, a naj bi njegova poteza prišla prepozno. Leeds bo za Bijola, ki je že opravil zdravniški pregled, plačal skupno 22 milijonov evrov vključno z bonusi. Videmčani so zanj zahtevali najmanj 20 milijonov evrov in so sprva tudi zavrnili 15-milijonsko Leedsovo ponudbo. Igralca, ki se je izkazal na lanskem euru, sta snubila tudi Inter in Napoli ter turška velikana Galatasaray in Fenerbahče (vodi ga Jose Mourinho), a se je želel preizkusiti v Angliji, kjer Slovenci doslej niso ravno blesteli.

Jaka Bijol je ključen v slovenski reprezentanci. FOTO: Lee Smith/ Reuters

V Angliji igrata Žan Vipotnik in Žan Celar, toda Swansea in QPR ostajata v championshipu, po moči drugem tekmovanju. Bijol bo tako sedmi Slovenec v premier league. Največji pečat je doslej pustil Robert Koren, ki je za Hull City v štirih sezonah (2010-2014) odigral 57 tekem in dosegel tri gole. Po njegovih stopinjah hodi 15-letni sin Tian Nai Koren, ki velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih nogometašev. Osem sezon je bil član Newcastla Haris Vučkić, toda za »srake« je odigral le sedem tekem in bil večkrat posojen nižjeligašem. Aleš Križan je igral za Barnsley, omenjeni Aćimović 17 tekem za Tottenham, Aleksandar Rodić je igral za Portsmouth in nazadnje Jon Gorenc Stanković za Huddersfield v sezonah 2016-20.

Florian Wirtz odhaja v Liverpool za rekordno vsoto. FOTO: Heiko Becker/Reuters

Prestop Šeška, ki naj bi kmalu postal osmi slovenski igralec v premier league, se zdi le še vprašanje dni ali celo ur. Leipzig naj bi že privolil v odškodnino, številke pa se gibljejo med 80 in 100 milijoni evrov. Če bi obveljala slednja (z vključenimi dodatki), bi štirikrat presegel vsoto, ki jo je zanj Salzburgu leta 2023 odštel Leipzig. Vsestranski klasični napadalec, kakršnih je na trgu malo, naj bi se z Londončani tudi že dogovoril o plači.

Šeško oziroma njegovi zastopniki naj bi zahtevali odkupno klavzulo, ki bi bila postavljena 20 odstotkov višje, kot bo zanj plačal Arsenal.

Arsenal vmesna postaja?

Po pisanju angleških medijev pa je zdaj še ena ovira, Šeškova. »Kot razumem, so Šeško oziroma njegovi zastopniki zahtevali odkupno klavzulo, ki naj bi bila postavljena 20 odstotkov višje, kot bo zanj plačal Arsenal,« je za podkast The Transfer povedal novinar Duncan Castles in dodal, da bo Arsenal težko privolil v takšen pogoj: »Nenavadno je, da igralec, ki pride iz recimo temu kluba srednjega razreda v enega od velikanov, ki naj se boril za lovorike, zahteva kaj takšnega.« je dodal.

Največji prestopi po svetu FOTO: Tt

Največji prestopi v Sloveniji FOTO: Tt

Arsenal sicer že lep čas ni ničesar osvojil, nazadnje pokal FA leta 2020. V zadnji sezoni je bil drugi v Angliji in je izpadel proti PSG v polfinalu lige prvakov. Prav odsotnost klasične devetke naj bi bila glavna težava trenerja Mikela Artete. Ali Šeško vidi »topničarje« kot vmesno postajo oziroma odskočno desko? Če do dogovora ne bo prišlo, je drugi kandidat švedski napadalec Viktor Gyökeres.

Tako ali drugače, Arsenal bo eden od tekmecev Bijolovega Leedsa, ki je bil prvak championshipa in si zagotovil neposredno napredovanje med otoško elito. Leta 2014 je zasedbo z Elland Roada prevzel Darko Milanič, a je zdržal le 32 dni, potem ko na šestih tekmah ni vpisal zmage. Leeds je bil trikrat angleški prvak, v sezonah 1968/69, 1973/74 in 1991/92. Po Transfermarktu je vrednost njegove ekipe 211 milijonov evrov. Korošec bo tako med najdražjimi igralci nemškega trenerja Daniela Farkeja. V premier league naj bi debitiral 18. avgusta, ko bo Leeds gostoval pri Evertonu.