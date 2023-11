Bijol in Blažič uigrana na igrišču in ob njem

Najboljši slovenski nogometaši so začeli priprave na tekmi z Dansko (petek, 20.45) in Kazahstanom (ponedeljek, 20.45), zadnji dejanji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Na Brdu pri Kranju je mogoče čutiti optimizem, fantje pod Storžičem opazno izžarevajo samozavest, vedo, da so povsem blizu cilja.

Tudi slovenski selektor Matjaž Kek in njegovi sodelavci čutijo, da je Hamburg vse bližje, Kek bi v največje nemško pristanišče tudi čez Gibraltar in Rokavski preliv zapeljal svoj čoln, če bi to pomagalo Sloveniji, da bi bila kroglica z njenim napisom 2. decembra v žrebu skupin eura 2024. Toda Mariborčan lahko več opravi na Gorenjskem.

Na trening z električnim vozilom za golf

Tudi na prvi dan tokratnega zbora je poskušal fantom omogočiti čim bolj običajno počutje. To nam je potrdil tudi poveljnik obrambe Jaka Bijol, ki je prispel na trening z električnim vozilom za golf, na katerem je sedel tudi Miha Blažič. Naj bosta udarna slovenska stoperja tako povezana tudi v Københavnu in Stožicah.

Matjaž Kek ne spreminja običajev. FOTO: Blaž Samec

»Res nam zelo hitro mineva čas na teh zborih, september, oktober in november bodo očitno minili, kot bi trenil. Nemčija je naš cilj vse od žreba skupin,« je razkril Bijol, ki ga ne moti, da si jeseni hitro sledijo tekme. »Nasprotno, ko ujameš pravi ritem, je to celo dobro. Poznamo sistem, ki ga je uveljavil selektor, naj se ponovi oktober!« si je zaželel Bijol, ko se je spomnil na zmagi s Finsko in S. Irsko.

»Tako razmišljamo tudi en mesec pozneje. Poskušati moramo vzeti prvo mesto in dokazati, da smo postali resna, kompaktna reprezentanca. Eriksen in Højlund? Brez njiju nam ne bo nič lažje, Danska premore širok igralski kader,« je prepričan obrambni igralec Udineseja v italijanski ligi serie A. V njegovi vitrini je tudi naziv igralca meseca v klubu, toda to ni nujno najbolje, pravi. »Raje vidim, da dobivajo tovrstne nagrade tvoji soigralci v napadu, to je gotovo bolje za rezultat ekipe …«

Boj za euro 2024 Preostale tekme v skupini H, petek: Kazahstan – San Marino (16), Finska – Severna Irska (18), Danska – Slovenija (20.45); ponedeljek, 20. 11.: Slovenija – Kazahstan (20.45), Severna Irska – Danska (20.45), San Marino – Finska (20.45); vrstni red: Slovenija in Danska po 19, Kazahstan 15, Finska 12, Severna Irska 6, San Marino 0.

Stanković pozna Højlunda

Na Brdu se je hitro stemnilo, ponedeljkovi treningi se začnejo ob najpoznejši uri, tako je bilo tudi tokrat. Morda je tako najbolje, vendarle gre prvi dan skupne akcije za regeneracijo fantov, povrnitev moči po zahtevnih klubskih bitkah konca tedna. Eno od bitk je zanesljivo dobil tudi Jon Gorenc Stanković, strelec gola v majici Sturma – Tomi Horvat je zabil celo dva –, ki dobro pozna tudi nekdanjega soigralca Rasmusa Højlunda.

»Prav pri nas v Gradcu je opozoril nase ter nato prek Atalante prispel vse do Manchester Uniteda. Gotovo bo manjkal v danskem napadu, toda verjemite, da ne bomo imeli zaradi tega nič lažje delo,« je opozoril soigralce 27-letni Domžalčan.