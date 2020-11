Bertoncelj ve, da fantje zmorejo več

Najboljši smučarski tekači in tekačice na svetu so se silovito pognali v predolimpijsko sezono svetovnega pokala 2020/21, na uvodnem sprintu v klasičnem koraku v Ruki pa so imeli po pričakovanju največ uspeha Skandinavci. Med moškimi so prva tri mesta osvojili Norvežani Erik Valnes, Johannes Høsflot Klaebo in Emil Iversen, v ženski konkurenci pa so se trojne zmage veselile Švedinje Linn Svahn, Maja Dahlqvist in Jonna Sundling.



Med četverico Slovencev se je prav tako pričakovano najbolje odrezala Anamarija Lampič, ki si je s sedmim mestom pritekla svojo najboljšo uvrstitev na tem prizorišču na Finskem. Potem ko je bila v kvalifikacijah deveta, se je v četrtfinalu kot druga v svoji skupini neposredno prebila v polfinale, v katerem se ji je le za malo (za manj kot dve sekundi) izmuznil nastop v finalu. Od naših se je do točk dokopala tudi povratnica po poškodbi Eva Urevc, ki je po 15. kvalifikacijskem dosežku na koncu pristala na 26. mestu, oba člana naše moške reprezentance Janez Lampič (45.) in Luka Markun (82.) pa sta za uvod ostala praznih rok. V Ruki bosta danes in jutri na sporedu še tekmi na 10 in 15 km v klasičnem in prostem slogu. Slovenski orli popravljajo vtis Na bližnji zloglasni skakalnici Rukatunturi, na kateri nemalokrat razplet kroji veter, pa bo pod slovensko zastavo skakala ista sedmerica kot prejšnji konec tedna na uvodni postaji v Visli. Na Finsko so ob Anžetu Lanišku, ki se je minulo nedeljo na Poljskem izkazal s šestim mestom, torej odleteli še Tilen Bartol, Žiga Jelar, Peter Prevc, Bor Pavlovčič, Anže Semenič in Timi Zajc. Z izjemo Laniška in Pavlovčiča, ki je z 20. mestom dosegel svojo tretjo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu (po 16. v Saporu '16 in 18. v Planici '18), so naši reprezentanti v novo tekmovalno zimo – tudi zaradi ne najboljših razmer – skočili slabše od pričakovanj in sposobnosti, česar se dobro zaveda tudi glavni trener Gorazd Bertoncelj. »Vemo, da fantje zmorejo več, kar bomo pokazali že v Kuusamu,« je slovenski selektor poudaril pred obema tekmama na največji finski napravi, na kateri bodo danes zeleno luč prižgali ob 16.30, jutri pa ob 15.30.



Ob odsotnosti najboljših Avstrijcev, ki so bili prisiljeni ostati doma zaradi treh okužb z novim koronavirusom v ekipi (pozitivni so bili Philipp Aschenwald, Gregor Schlierenzauer in glavni trener Andreas Widhölzl), bodo med glavnimi favoriti znova Nemci, ki so po zaslugi Markusa Eisenbichlerja in Karla Geigerja v Visli slavili dvojno zmago. »Vesel sem kot otrok za božič,« je kar žarel od silne sreče, potem ko je prvič oblekel rumeno majico vodilnega skakalca na svetu. Kot je zatrdil, bo naredil vse, da jo bo zadržal čim dlje. Zadovoljen je bil tudi Geiger. »Ne pomnim, da bi že kdaj tako dobro odprli sezono. To kaže, da smo poleti zares dobro delali,« je omenil 27-letni Nemec. Lani so v Ruki izpeljali zgolj eno tekmo, ki jo je po pravi zmešnjavi z diskvalifikacijami dobil Norvežan Daniel-Andre Tande. Najboljši Slovenec je bil Lanišek, ki si je priskakal odlično tretje mesto, potem ko je za drugouvrščenim Aschenwaldom zaostal za pičle 0,9 točke.