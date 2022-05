Beograjski mučeniki stopnjujejo pritisk

Prvič so se košarkarji Cedevite Olimpije ognili izpadu iz končnice lige ABA prejšnji ponedeljek, ko so prvič po poltretjem letu ugnali Crveno zvezdo v Stožicah (po podaljšku). Da bi se lahko uvrstili v finale, pa bi morali danes ob 19. uri pripraviti še večji podvig. Zadnjo zmago nad rdeče-belimi v Beogradu so namreč dosegli daljnega 18. oktobra 2015. Takrat je bil njihov trener Gašper Potočnik, prvi strelec tekme je bil Miha Lapornik z 22 točkami (trojke 5:5), Vlatko Čančar pa je kot benjamin debitiral v regionalnem prvenstvu, a se ni vpisal med strelce. V kolikšni prednosti bodo branilci naslova v odločilnem spopadu v dvorani Aleksandra Nikolića (nekdanjem Pionirju), priča tudi nekoliko širši pogled. Beograjčani v tej regionalni sezoni še niso klonili v vlogi gostitelja (v 31 nastopih so izgubili le na gostovanjih pri Igokei, Partizanu in Olimpiji), lani in predlani pa so ostali praznih rok le po enkrat, obakrat z Budućnostjo. Po drugi strani pa je nadaljevanje boja za mesto v evroligi zanje že kar obveznost, za Ljubljančane bi bilo zgolj lepa nagrada za prikazano v minulih mesecih. Pomembno vlogo bo zato odigrala tudi psihologija, kakovostna razlika med moštvoma ni velika. Na prvi polfinalni tekmi v srbski metropoli je zmagala Crvena zvezda s 93:82 (Mitrović 21, Kalinić 17, Ivanović 16; Blažič 20, Murić 14, Dragić 12). Na drugi v slovenskem glavnem mestu je bila boljša Cedevita Olimpija z 88:80 po dodatnih petih minutah igre (Murić 21, Blažič 12, Dragić in Ferrell po 11; Dobrić 15, Wolters in Hollins po 14). V obeh soočenjih so Beograjčani prevladovali pri skokih, znali pa so tudi omejiti tekmece na pičlih 13 trojk v seštevku. Ljubljančani so se morali zato pogosteje odločati za prodore in globinsko igro ter si v Stožicah prislužili kar 42 prostih metov, kar je lahko pred dnevom D tudi težava. Rdeče-beli so se namreč v javnosti postavili v vlogo mučenika, češ da se jim v evroligi takšne stvari ne dogajajo, in začeli stopnjevati pritisk na sodnike današnjega dvoboja. Zahtevno nalogo bodo prevzeli Srb Ilija Belošević, ki je v minulih dneh dobil priložnost na zaključnem turnirju evrolige v Beogradu, Črnogorec Miloš Koljenšić in Slovenec Mario Majkić.

Čvrsti in pametni

»S Crveno zvezdo se bomo srečali tretjič v polfinalnem nizu in petič v sezoni, zato se dobro poznamo. V obeh taborih vemo, kaj moramo narediti, da pridemo do zmage. Dali bomo vse od sebe, naš cilj pa je, da se prebijemo v finale,« napoveduje Olimpijin trener Jurica Golemac in ponuja konkretne poteze. »Da bi se lahko uspešno kosali z Beograjčani, moramo biti čvrsti na obeh straneh igrišča, hkrati pa tudi pametni, zato ne smemo izgubljati žog po nepotrebnem. Čim bolj moramo nadzorovati skok, kajti če nam bo uspelo, bomo lahko tekli v nasprotne napade, ki so naše močno orožje. Čim več si moramo podajati žogo, naš tekmec je namreč eno od najboljših obrambnih moštev v Evropi. To je naš cilj, dogajanje na tekmi pa bo odvisno od dneva in individualnega navdiha,« ocenjuje Golemac.