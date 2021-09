Benjaminu Savšku se je izmuznila nova medalja

Kanuistu Benjaminu Savšku na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Bratislavi olimpijskemu zlatu ni uspelo dodati nove medalje. Na progi na Donavi je bil sicer odlično na poti proti novi zmagi, najhitrejši je bil v polfinalu, tudi v finalu do predzadnjih vratc, a nato si je prislužil kazen 50 sekund, kar ga je pahnilo na deveto mesto.



Savšek je podoživel usodo kolegov iz reprezentance Eve Terčelj in Petra Kauzerja, ki sta enako kazen dobila dan prej, je bila pa napaka bolj podobna tisti Terčeljeve, olimpijski prvak je namreč odrinil ena vratca, sodniki pa so menili, da je to storil namerno, kar pa sam zanika.



»Mislim, da si kazni za 50 sekund nisem zaslužil, a kar je, je. Zadnja kombinacija je bila precej zahtevna, voda tam je hitra in je težko odreagirati, kot bi si želel. Napaka me je stala kolajno, a moram biti zadovoljen. Moje vožnje so bile odlične, res sem ponosen, da sem tudi po olimpijskih igrah zadržal visoko raven pripravljenosti. Jasno pa je, da je bilo tudi nekaj razočaranja, saj ko sem prišel v cilj, sem mislil, da imam kljub napaki kolajno, a so mi naknadno določili večjo kazen,« je dejal Savšek, ki si bo zdaj vzel nekaj počitka, nato pa začel priprave na novo sezono, v kateri ne bo manjkalo izzivov.



Napaka za 50 kazenskih sekund se je v polfinalu zgodila Luki Božiču, zaradi nje se je moral zadovoljiti z 29. mestom, kar je zanj novo razočaranje v sezoni. Presenečenje na vrhu

Svetovni prvak je presenetljivo postal Čeh Vaclav Chaloupka, srebrno odličje je osvojil Slovak Alexander Slafkovski, bronasto pa Nemec Franz Anton.



Pri dekletih je Alja Kozorog zasedla deseto mesto. Potem ko je v polfinalu dosegla peti čas, se ji finalna vožnja ni posrečila. Čeprav je progo prevozila brez dotika vratc, ji je velika napaka v srednjem delu preprečila, da bi se vsaj izognila zadnjemu mestu med finalistkami.



Z desetim mestom je letošnja olimpijka in v Bratislavi edina slovenska kanuistka, ki je uspešno opravila kvalifikacije, vseeno dosegla svoj izid kariere, doslej na največjih tekmovanjih še ni veslala v finalu.



»Mislim, da je to najboljši ženski rezultat v kanuju na svetovnih prvenstvih, zagotovo pa je bila tudi moja polfinalna vožnja najboljša v karieri, ki mi bo dala motivacijo za naprej. Vesela sem same uvrstitve v finale, letos sem bila že nekajkrat blizu, povsem na meji, uspelo pa mi je ravno na zadnji tekmi. Žal se mi je v finalu zgodila napaka, pred tistimi vratci sem bila slabo postavljena in sem se ustrašila, da se bo zgodilo to, kar se na koncu tudi je. Nisem navajena finalnih voženj, zato bo to tudi izkušnja za naprej,« je bila dobro razpoložena Primorka.



Nova svetovna prvakinja je postala Nemka Elena Apel, ki je bila druga že na sobotni tekmi v kajaku, srebrno kolajno je osvojila Britanka Mallory Franklin, bronasto pa Čehinja Gabriela Satkova.



Na izredno zahtevni progi na umetnem kanalu Donave je že v polfinalu izpadlo kar nekaj favoritinj, vključno z olimpijsko prvakinjo Avstralko Jessico Fox.

Komentarji: