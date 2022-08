Benjamin Savšek ni osvojil še tretje žlahtne krone

V vrhunskem slogu so se slovenski slalomisti na divjih vodah lotili nastopa na 42. svetovnem prvenstvu in že prvi tekmovalni dan osvojili dve kolajni v ekipnih preizkušnjah: kanuisti zlato, kajakašice srebrno. Velika pričakovanja pred tekmami za posameznike pa so nato ostala zgolj lepe želje. Najvišje se je uvrstil Benjamin Savšek, ki se je moral zadovoljiti s četrtim mestom med kanuisti. Kajakašema Evi Terčelj (8.) in Petru Kauzerju (10.) sta se finalna nastopa povsem ponesrečila, drugi so že prej obtičali v brzicah.

Brez posamičnega podviga

Podobno kot lani iz Bratislave se Slovenci vračajo s SP brez posamičnega podviga. V obdobju 2009–2017 so na sedmih zaporednih mundialih vselej proslavili vsaj eno individualno kolajno (skupno deset, od teh štiri zlate), potem se je začel ritem par-nepar, zdaj pa še bolj negativen trend. Leta 2018 je kislo razpoloženje popravilo moštvo kanuistov, leto dni pozneje se je Eva Terčelj veselila zlata in kanuist Luka Božič brona, lani pa sta bila najvidnejša dosežka Kauzerjevo osmo mesto in Savškovo deveto.

Zaradi uspehov na vseh drugih tekmovanjih stanja v slovenskem kajakaštvu nikakor ne moremo oceniti kot slabo, čeprav pogrešamo kakšnega udarnega mladega aduta. Za stanovitnost v svetovnem vrhu pri 35 letih skrbi Savšek (Kauzer je še tri leta starejši, Božič je dopolnil 31 let, Terčeljeva 30), ki je po sanjskih zlatih uspehih na lanskih OI in letošnjem EP poskušal združiti vse tri najdragocenejše krone. V Augsburgu ga je od novega slavja ločilo 2,01 sekunde, torej bi za zmagovalcem Siderisom Tasiadisom iz Nemčije zaostal tudi, če bi mu v finalu izbrisali kazenski pribitek zaradi dotika 15. vratic. Slovak Alexander Slafkovsky je bil od slovenskega asa hitrejši za 83 stotink, čeprav si je prislužil štiri kazenske sekunde, bronasti Nemec Franz Anton je Savška prekosil za štiri desetinke.

Seveda je želel več

»V polfinalu sem z dobro nadzorovanim veslanjem zasedel četrto mesto, zato sem v finalu poskušal nekaj dodati. Posledica napada je bil dotik vratic, poleg tega sem čas izgubil pri zadnjih dveh protitočnih vratcih oziroma na splošno v spodnjem delu. Če bi mi veslanje v cilj nekoliko bolj steklo, bi bilo najbrž dovolj za kolajno. Jasno je, da sem si želel doseči več, a tako je v našem športu, zdaj ne morem ničesar več spremeniti,« je ocenil Savšek, ki ni kazal znakov pretirano slabe volje.

Njegov kanuistični soborec in tekmec Luka Božič bi moral biti za poldrugo sekundo hitrejši za preboj v finalno deseterico, Eva Alina Hočevar za slabo sekundo. Najbolj pa sta se po glavi tolkla Peter Kauzer (skoraj dobesedno) in Eva Terčelj. Hrastničan je bil v soboto najhitrejši v finalu, v odločilnem nastopu pa je ob napaki pri drugih vratcih s čelom udaril v betonski pomol in zaostal za zmagovalcem Vitom Prindišem iz Češke za dobrih 13 sekund. Le za nekaj stotink manj je bila od zlate Nemke Ricarde Funk počasnejša Ljubljančanka, ki se je v nedeljo preizkusila še v ekstremnem slalomu in izpadla v polfinalu.