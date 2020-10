Beli balet odplesal predstavo v slogu prvaka

Nogometne stvari v Španiji niso povsod enake. Medtem ko se elitno ligaško prvenstvo v koronakrizi sooča s finančno luknjo in je igranje la lige, čeprav tudi brez gledalcev, način za reševanje gole kože, v Baskiji razmišljajo malce drugače. Athletic Bilbao in Real Sociedad bi morala že 18. aprila v Sevilli odigrati finalno tekmo španskega kraljevega pokala, kako ironično, baskovska kluba v boju za kraljevo lovoriko, a zaključnega obračuna nočeta odigrati brez gledalcev. Ko bo prisotnost navijačev v velikem baskovskem derbiju možna, se bo finale tudi odigral.



S clasicom je drugače, sobotni med Barcelono in madridskim Realom se je na Camp Nouju odvil brez gledalcev, zgodnja popoldanska ura pa je zaradi globalne televizijske gledanosti poskušala ugoditi vsem po svetu. Kastiljski velikan je katalonskega ugnal s 3:1 (Federico Valverde 5., Sergio Ramos 63.-11-m, Luka Modrić 92.; Ansu Fati 9.) in v skupnem seštevku clasicov v zmagah povedel s 97:96, še 52 remijev je bilo, in po dveh presenetljivih domačih porazih s Cadizom v la ligi in Šahtarjem v ligi prvakov krivuljo uspešnosti zasukal v pravo smer. Nekaj podobnega pa Barço šele čaka, saj je v zadnjih treh ligaških tekmah pobrala le eno točko. Pri edinem zadetku Barcelone v derbiju se je spisala zgodovina: Ansu Fati je pri 17 letih in 359 dneh postal najmlajši strelec v zgodovini clasicov, pred tem je bil rekorder Realov Raul (18 let, 95 dni). VAR vselej proti Barceloni Veliko prahu je dvignila odločitev glavnega sodnika Juana Martineza Munuere, da po ogledu videoposnetka v 62. minuti pokaže na belo točko za beli balet. Barçin Clément Lenglet je po kastiljskem predložku v kazenskem prostoru Ramosa povlekel za dres, kapetan Reala je padel na tla in zahteval najstrožjo kazen. In jo tudi dobil. »Zame osebno to ni bila enajstmetrovka. Pogledal sem si posnetek, najprej je bil prekršek Ramosa nad Lengletom. Res je ta držal njegov dres, toda ne pretirano. Če nekoga tako držiš za dres, bo padel nazaj, ne naprej. Sodniku sem povedal, da upam, da mi bo nekega dne razložil, kako VAR v Španiji deluje. Odigrali smo pet tekem in na vseh je bil videoposnetek uporabljen proti Barceloni. Tako ni bilo, ko je bila enajstmetrovka po prekršku nad Lionelom Messijem proti Sevilli, zaradi dveh grobih prekrškov za rdeči karton ni bil uporabljen proti Getafeju,« je besnel trener Barcelone Ronald Koeman, ta je sicer z menjavami na clasicu čakal celo vse do 82. minute. VAR denimo ni bil uporabljen pri dveh spornih posredovanjih madridskega nogometaša Raphaëla Varana.



»Sodnikova odločitev je bila povsem pravilna, potegnil me je za dres, ko sem poskušal skočiti, da bi žogo udaril z glavo, enajstmetrovka je bila jasna kot beli dan,« pa je menil legendarni član državnih prvakov Sergio Ramos in dodal: »Po rezultatsko obupnem tednu je bilo pomembno, da smo tokrat bili močni v ekipnem duhu, po vseh izrečenih kritikah smo morali držati skupaj. V klubu sem že šestnajst let, vem, da se kritiki oglasijo že po dveh slabih tekmah. A na nas izkušenih igralcih je naloga, da se čim preje znebimo te negativne energije.«