NOGOMET

Belgijski princ se vrača, spet je zdrav in v vrhunski formi

Osrednji tekmi lige prvakov v Manchestru in Newcastlu.
Kevin De Bruyne si obeta topel sprejem v Manchestru. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Kevin De Bruyne si obeta topel sprejem v Manchestru. FOTO: Matteo Ciambelli/Reuters
Peter Zalokar
 18. 9. 2025 | 08:02
Začetek nove sezone lige prvakov v nogometu je postregel z nekaterimi spektakularnimi izidi, favoriti pa so bolj ali manj potrdili svoje ambicije. Nocoj bosta to poskušala še dva. Barcelono čaka težko gostovanje v Newcastlu, Manchester City pa bo pričakal italijanske prvake iz Neaplja in svojo legendo Kevina De Bruyna, tvorca največjih uspehov zasedbe Pepa Guardiole.

Napoli prihaja na Otok poln samozavesti. V serie A ima popoln izkupiček, hitro je svoje mesto v ekipi našel belgijski virtuoz De Bruyne, ki je na prvih treh tekmah dosegel dva gola. Pri 34 letih in po seriji poškodb je spet zdrav in v vrhunski formi. Njegova vrnitev na Etihad, kjer je v desetletju osvojil šest naslovov angleškega prvaka in še ligo prvakov leta 2023, bo precej čustvena.

Trener Antonio Conte, ki je Napoli že v svoji prvi sezoni vrnil na vrh, je moral izvesti določene rotacije, da je našel prostor za veterana. V soboto je De Bruyne, strelec z 11 metrov, napadalce zalagal z natančnimi podajami ob zmagi s 3:1 v Firencah. »Vloga, ki smo mu jo namenili, je zanj popolna, saj ima rad žogo v nogah. Na nek način je genij,« je pridobitev hvalil Conte.

Trenutek resnice

Današnjo tekmo je označil kot trenutek resnice tako zanj kot za ekipo. City je počasi že prebolel travme iz prejšnje sezone in spet deluje kot dobro naoljen stroj, kar se je pokazalo na nedeljskem mestnem derbiju proti Manchester Unitedu (3:0), na katerem je dvakrat v polno zadel Erling Haaland.

Conteju, državnemu prvaku z Juventusom, Chelseajem, Interjem in nazadnje Napolijem, očitajo, da ni kos evropskim izzivom. Še največji uspeh v tekmovanjih pod okriljem Uefe je finale evropske lige v sezoni 2019/20, v katerem je z Interjem izgubil proti Sevilli. Sprva je bil na nasprotnih bregovih s karizmatičnim predsednikom Aureliom De Laurentiisom, a ga je prepričal, da je odprl mošnjo, potem ko je vanjo prišel zajeten kup denarja po prodajah Hviče Kvarachelie in Victorja Osimhena.

Pod Vezuv je prišel Rasmus Højlund, po Scottu McTominayu še en razočarani igralec Manchester Uniteda. Danec, ki je na Old Traffordu odstopil mesto Benjaminu Šešku, je zamenjal poškodovanega Romeluja Lukakuja in takoj zadel. 

liga prvakovManchester CitynogometNewcastleKevin de Bruyne
08:43
Bulvar  |  Tuji trači
SPEKTAKEL NA GRADU WINDSOR

Melania Trump z golimi rameni pred kraljico, a poglejte to popolno dekoracijo na mizi (FOTO)

Britanska kraljeva družina je Trumpova sprejela v vsem sijaju. Kraljica Camilla pa je zablestela v safirjih in diamantih.
18. 9. 2025 | 08:43
08:38
Ona  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ste dobri gostitelji? Če to počnete, se vaši gostje ne počutijo prijetno

Najpogostejše napake gostiteljev: strokovnjakinja za bonton svetuje, kako goste navdušiti z iskrenostjo, ne popolnostjo.
Kaja Berlot18. 9. 2025 | 08:38
08:30
Polet
STE VEDELI

Jabolčni kis: presenetljiva korist za zdravje, ki jo poznajo le redki

Farmacevti opozarjajo, da je jabolčni kis učinkovit predvsem zaradi ocetne kisline, ki jo vsebuje.
Miroslav Cvjetičanin18. 9. 2025 | 08:30
08:30
Novice  |  Slovenija
NAPOVEDUJEJO PROTESTNI SHOD

Zavračajo hudo bolne otroke. Predsednik društva Viljem Julijan oster: »To je absurdno«

Napovedujejo protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Dovolj imajo ignoriranja države, pričakujejo konkretne rešitve že v enem mesecu.
Gordana Stojiljković18. 9. 2025 | 08:30
08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Zima v tonih 9. Zimskega festivala

Ko hladni večeri mesto zavijejo v tišino, se Ljubljana prebuja v glasbi.
Promo Slovenske novice18. 9. 2025 | 08:20
08:13
Kronika  |  Na tujem
V ZDA

Smrtonosna preiskava nasilja v družini: »Lahko potrdim, da je bilo ustreljenih pet policistov« (VIDEO)

Policija je sporočila, da so napadalca ustrelili in ubili.
18. 9. 2025 | 08:13

