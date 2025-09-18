Belgijski princ se vrača, spet je zdrav in v vrhunski formi

Začetek nove sezone lige prvakov v nogometu je postregel z nekaterimi spektakularnimi izidi, favoriti pa so bolj ali manj potrdili svoje ambicije. Nocoj bosta to poskušala še dva. Barcelono čaka težko gostovanje v Newcastlu, Manchester City pa bo pričakal italijanske prvake iz Neaplja in svojo legendo Kevina De Bruyna, tvorca največjih uspehov zasedbe Pepa Guardiole.

Napoli prihaja na Otok poln samozavesti. V serie A ima popoln izkupiček, hitro je svoje mesto v ekipi našel belgijski virtuoz De Bruyne, ki je na prvih treh tekmah dosegel dva gola. Pri 34 letih in po seriji poškodb je spet zdrav in v vrhunski formi. Njegova vrnitev na Etihad, kjer je v desetletju osvojil šest naslovov angleškega prvaka in še ligo prvakov leta 2023, bo precej čustvena.

Trener Antonio Conte, ki je Napoli že v svoji prvi sezoni vrnil na vrh, je moral izvesti določene rotacije, da je našel prostor za veterana. V soboto je De Bruyne, strelec z 11 metrov, napadalce zalagal z natančnimi podajami ob zmagi s 3:1 v Firencah. »Vloga, ki smo mu jo namenili, je zanj popolna, saj ima rad žogo v nogah. Na nek način je genij,« je pridobitev hvalil Conte.

Trenutek resnice

Današnjo tekmo je označil kot trenutek resnice tako zanj kot za ekipo. City je počasi že prebolel travme iz prejšnje sezone in spet deluje kot dobro naoljen stroj, kar se je pokazalo na nedeljskem mestnem derbiju proti Manchester Unitedu (3:0), na katerem je dvakrat v polno zadel Erling Haaland.

Conteju, državnemu prvaku z Juventusom, Chelseajem, Interjem in nazadnje Napolijem, očitajo, da ni kos evropskim izzivom. Še največji uspeh v tekmovanjih pod okriljem Uefe je finale evropske lige v sezoni 2019/20, v katerem je z Interjem izgubil proti Sevilli. Sprva je bil na nasprotnih bregovih s karizmatičnim predsednikom Aureliom De Laurentiisom, a ga je prepričal, da je odprl mošnjo, potem ko je vanjo prišel zajeten kup denarja po prodajah Hviče Kvarachelie in Victorja Osimhena.

Pod Vezuv je prišel Rasmus Højlund, po Scottu McTominayu še en razočarani igralec Manchester Uniteda. Danec, ki je na Old Traffordu odstopil mesto Benjaminu Šešku, je zamenjal poškodovanega Romeluja Lukakuja in takoj zadel.