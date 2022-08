Bela krajina nima denarja

Morda je šlo tudi za simboliko, Bravo se je po slabem uvodu v sezono prav na terenu nekdanjega drugoligaškega tekmeca Tabor, s katerim sta v istem letu (2019) napredovala v 1. SNL (tudi takrat je bil boljši), s prepričljivo predstavo in zmago s 4:0 vrnil med moštva, ki se bodo potegovala za evropsko vozovnico. Iz nekoliko lenobnega poletnega počitniškega ritma se je zbudil tudi Martin Kramarič. Nekoč veliki up Maribora in slovenskega nogometa je pri visoki zmagi zabil prvi gol v sezoni. Pred gostovanjem v Sežani je bil Bravo v neprijetnem položaju, na dnu lestvice ga ni pričakoval nihče. Edina zmaga, toda ta proti drugemu Kopru, je bila premalo za moštvo, ki je tudi v minuli sezoni dolgo mešalo štrene pri vrhu in bilo v boju za Evropo. Enako slab učinek je imel tudi kapetan Šiškarjev in fant, ki mu trener Dejan Grabić zelo zaupa. »Da, slab uvod je povzročil nekaj nemira in omajal samozavest, a zdaj smo si jo povrnili. Še posebno ker sem prepričan, da imamo zelo kakovostno moštvo, tako rekoč nespremenjeno od minule sezone. Če bi moral oceniti, zakaj nam ni šlo po načrtih, bi rekel, da zato, ker smo storili preveč napak. Tekmeci, ki niso bili toliko boljši, so kaznovali naše napake. Toda še vedno zatrjujem, da smo zelo konkurenčni in dovolj kakovostni, da bomo tudi v tej sezoni mešali štrene v boju za Evropo,« je po sežanskem dvoboju, v katerem je mini jubilej, 170. tekmo v 1. SNL, začinil s prvim golom v sezoni, skupno dvajsetim v 1. SNL.

Bravo, Bravo

»Vem, statistika nagaja, veliko bolje lahko igram, a boljši bom le takrat, ko bo tudi moštvo zaradi mene imelo boljše rezultate. Veselil se bom moštvenega in individualnega izkupička,« je priznal v trenerjevi taktični postavitvi napadalni zvezni igralec. Obdobje, ko je kot 16-letni fant prišel v Maribor in veljal za veliki up, je že preteklost. »Morda bi moral prestopiti najprej v klub, kot je Bravo, potem v Maribor, kjer je bila zelo močna konkurenca. Mlajšim fantom bi svetoval, naj dobro premislijo in pretehtajo, ali sta veličina kluba in izjemno močna konkurenca res lahko pravilna izbira v obdobju, ko se igralsko razvijajo in oblikujejo,« pri 24 letih razmišlja Belokranjec iz Grabrovca pri Metliki, ki je prepričan, da je bila izbira Brava pravilna. Nekoč je bila Bela krajina na slovenskem nogometnem zemljevidu, zdaj ima le še igralce raztresene po klubih. »Vse je povezano z denarjem. Bela krajina gospodarsko ni dovolj stabilna ali bogata, da bi si lahko privoščila ambicioznejše nogometne projekte. Res pa je, da ni malo nogometašev, ki so se prebili tudi v najmočnejšo konkurenco. Ob meni so še Aljoša Matko, Michael Pavlović, Luka Kambič, Mitja Ilenič,« je opozoril na rojake in belokranjsko športno realnost.