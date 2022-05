Bedene v treh nizih izgubil proti Đokoviću

Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je končal nastope na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Od Ljubljančana je bil v 3. krogu boljši Srb Novak Đoković, prvi nosilec turnirja za grand slam z nagradnim skladom 21.256.800 evrov in trenutno vodilni na jakostni lestvici ATP je po uri in 44 minutah zmagal s 6:3, 6:3 in 6:2.

Dvaintridesetletni slovenski teniški igralec je v prvem krogu najbolj prestižnega turnirja na svetu na peščeni podlagi ugnal Avstralca Christopherja O'Connella, v drugem Urugvajca Pabla Cuevasa, v tretjem pa je bil nemočen proti tri leta starejšemu slovitemu tekmecu iz Srbije in branilcu lanskega naslova v Parizu, ki ga je drugič osvojil po letu 2016.

Bedene je bil v uvodu prvega niza povsem enakovreden 20-kratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam. Prvič je njegovo teniško moč občutil v šesti igri, ko je izgubil svoj začetni udarec, ta kapital pa je Srb znal unovčiti in po 35 minutah prvi niz dobil s 6:3.

Ljubljančan se je v drugem nizu trudil po svojih najboljših močeh, a že v tretji igri izgubil svoj servis. Devetkratni zmagovalec odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, šestkratni Wimbledona, trikratni odprtega prvenstva ZDA v New Yorku in dvakratni odprtega prvenstva Francije v Parizu je igral zelo preudarno in zanesljivo, v deveti igri znova odvzel servis Slovencu in po 34 minutah tudi v drugem nizu slavil s 6:3.

Aljaž Bedene. FOTO: Gonzalo Fuentes, Reuters

Bedene - na današnjem dvoboju je naredil kar 37 neizsiljenih napak, njegov tekmec le 18 - v svojem tretjem nastopu v tretjem krogu v Roland Garrosu po letih 2016 in 2020 tudi v tretjem nizu ni našel pravega načina, da resneje ogrozi v Monte Carlu živečega Beograjčana. Ta je hitro povedel s 4:1, po 29 minutah pa je slavil s 6:2.

Bedene je proti Đokoviću doživel še drugi poraz na medsebojnih dvobojih, pred šestimi leti je prav tako v tretjem krogu pariškega turnirja izgubil z 2:6, 3:6 in 3:6.

Nasprotnik že znan

Đokovićev tekmec v osmini finala bo argentinski specialist za peščena igrišča Diego Schwartzman. Petnajsti nosilec je v današnjem prvem končanem obračunu po dveh urah in 17 minutah ukanil Bolgara Grigorja Dimitrova s 6:3, 6:1 in 6:2.

V ženskem delu turnirja je v tretjem krogu izpadla lanska olimpijska zmagovalka iz Tokia. Od Švicarke Belinde Benčič je bila boljša Kanadčanka Leylah Fernandez, ki je po hudem in enakovrednem boju slavila s 7:5, 3:6 in 7:5. Poleg Benčičeve je izpadla tudi Nemka Angelique Kerber, ki je konec minulega tedna v finalu turnirja WTA v Strasbourgu premagala Kajo Juvan. Od 34-letne Nemke je bila v tretjem krogu boljša Belorusinja Aliaksandra Sasnovič s 6:4 in 7:6 (5).

V osmino finala se je prebila Američanka Amanda Anisimova, njena češka tekmica Karolina Muchova je v tretjem nizu predala dvoboj zaradi poškodbe. Napredovala je tudi Italijanka Martina Trevisan po zmagi nad Avstralko Dario Saville s 6:3 in 6:4, Belgijka Elise Mertens je ukanila Rusinjo Varvaro Gračevo s 6:2 in 6:3, komaj 18-letna Američanka Coco Gauff pa je bila boljša od 36-letne estonske veteranke Kaie Kanepi s 6:3 in 6:4.