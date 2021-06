Bedene naprej po vzoru rojakinj

Tri predstavnike ima slovenski tenis v drugem krogu OP Francije, po Poloni Hercog in Tamari Zidanšek je tudi najboljši Slovenec Aljaž Bedene premagal višje postavljenega igralca. Francoza Adriana Mannarinoja je premagal s 7:5, 3:6, 7:5 in 6:2. Igra obeta še kaj več. Bedene je prvi prelomil rutino in tekmecu vzel servisno igro za vodstvo s 6:5 ter po natanko eni uri dvoboja na vročem pesku igrišča številka 7 povedel z 1:0. Nadaljevanje ni bilo po okusu nekdanjega reprezentanta Velike Britanije. Francoz je naredil break v šesti igri drugega niza za 4:2 in 6:3. Bedene se je že na vseh štirih velikih turnirjih prebil v drugi krog, štirikrat je nastopil tudi v tretjem, dvakrat v Parizu, ki mu najbolj ustreza. To je potrdil v tretjem nizu, ki ga je dobil z breakom v najboljšem trenutku, za 7:5. Pred tem je vodil že s 5:2, a je tekmec izenačil. Četrti niz se ne bi mogel začeti boljše za 31-letnega Ljubljančana, z enim breakom je dobil uvodne tri igre in levoroki Mannarino, 36. igralec sveta, ki je pred tem imel score proti Bedenetu 2:1 v zmagah, je bil v težkem položaju, iz katerega ni našel rešitve. Bedene je izkoristil drugo žogico za break in po treh urah in pol glasno vzkliknil. Zmaga je bila zaslužena, izstrelil je 15 asov (Mannarino 8), dobil je kar 89 odstotkov točk na prvi servis, sprožil je 56 winnerjev (tekmec 36). Bo pa moral za kaj več zmanjšati število nevsiljenih napak (62). V peto konec uroka? Danes bodo oči slovenskih ljubiteljev tenisa uprte v junakinji prvega kroga. Potem ko je izločila 16. nosilko Kiki Bertens, se bo naša najboljša igralka Hercogova srečala s Caroline Garcia, četrtfinalistko Roland-Garrosa iz leta 2017. Mariborčanka je ta čas 73. na lestvici WTA, Francozinja 58. Zgodovina ni na strani 30-letne Hercogove, proti tri leta mlajši tekmici je izgubila vsa štiri dosedanja srečanja, nazadnje na letošnjem OP Avstralije v dveh nizih. V tretjem krogu OP Francije je nastopila dvakrat, v letih 2010 in 2019. Zidanškova je v ponedeljek uprizorila še večje presenečenje, ko je po treh urah in 20 minutah ugnala šesto postavljeno Bianco Andreescu iz Kanade. Danes jo na papirju čaka lažja tekmica, Američanka Madison Brengle. Enaintridesetletnica je 84. igralka sveta, osem let mlajša Konjičanka je le mesto za njo. Zidanškova se je s prvo zmago proti igralki iz najboljše deseterice prvič uvrstila v drugi krog OP Francije, proti Brenglovi pa še ni igrala.



Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: