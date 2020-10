Becker: Ženski tenis je lahko vesel, da je dobil Igo

Razmišljala že o koncu športne poti

Dobrodošla v džunglo

Če ne bi bila športnica, bi se Iga Šwiatek po vsej verjetnosti ukvarjala z glasbo. »Obožujem skupino Pearl Jam, gledala sem nekaj oddaj. Eddie Vedder ima kot pevec takšno energijo, da je težko umakniti pogled od njega. Všeč so mi tudi Pink Floyd, Red Hot Chili Peppers, Amy Winehouse, Abba, Coldplay ...« je svoje najljubše skupine naštela poljska najstnica, ki si – kadar je preveč mirna – zavrti pesem Welcome To The Jungle od Guns N'Roses, ko pa je preveč na trnih, raje izbere jazz.

1,6

milijona evrov si je Iga Šwiatek prislužila z zmagoslavjem na odprtem prvenstvu Francije.

Ko je, ki se je v zgodovino tenisa vpisala kot prva poljska zmagovalka turnirja za grand slam, po podvigu v zaključnem obračunu z Američanko(6:4, 6:1) na odprtem prvenstvu Francije stopila pred mikrofon, ni mogla več v sebi zadržati čustev, ki jih je znala brzdati med dvobojem. »Sploh ne vem, kaj se dogaja. Niti sanja se mi ne, zakaj sem tu igrala tako dobro,« se je 19-letnica iz Raszyna (predmestja Varšave) čudila sama sebi, potem ko je z osvojitvijo prestižne pariške lovorike poskrbela za prvovrstno presenečenje.Tudi skrivnost svojega uspeha je razkrila s tresočim glasom. »Prizadevala sem si igrati napadalno, kar mi je dobro uspevalo. Poleg tega sem bila psihično trdna,« je zaupala Iga in se za vso podporo še posebno zahvalila svojemu očetu, nekdanjemu vrhunskemu veslaču. »Naučil me je profesionalnega odnosa do športa in mi vli(va)l potrebno samozavest. Dal nam je vse, lahko se mu le zahvalim,« se je ozrla k svojemu očetu, ki jo je spodbujal s tribune.Tomasz Šwiatek je bil tisti, ki je Igo vpeljal v šport. Kot član dvojnega četverca je leta 1988 v Seulu izkusil tudi olimpijske igre, na katerih je z reprezentančnimi kolegi po tihem računal celo na eno od kolajn. Toda želeno odličje je odneslo slabo počutje enega od veslačev, tako da so se morali na koncu sprijazniti s sedmim mestom. Šwiatek je tedaj spoznal, da je na neki način lažje uspeti v posamičnih panogah, zato je hčerki, ob Igi še tri leta starejšo, usmerjal v takšne športe.Najprej ju je vpisal v plavanje, ker pa sta bili pogosto prehlajeni in sta imeli povrhu še večkrat vneta ušesa, ju je kmalu tudi izpisal in jima kupil teniška loparja. Iga je začela z njim vihteti že pri štirih letih in začela hitro opozarjati nase. »Agata je bila v svojem letniku med najboljšimi na Poljskem, uvrstila se je celo na turnir podjetja Longines v Parizu, toda Iga je bila še bolj nadarjena in gibljiva. Že pred leti sem dejal, da bo še veliko dosegla,« se spominja, eden prvih trenerjev sester Šwiatek.Mlajša Iga je bila vsestransko nadarjena tudi v šoli. »Težko rečem, pri katerem predmetu je bila najboljša. Bila je zelo dobra v biologiji, kemiji in fiziki, sošolcem je velikokrat pomagala tudi pri reševanju matematičnih problemov, s katerimi se sami niso znali spoprijeti, odlična je bila tudi v angleščini,« je o novopečeni šampionki Roland Garrosa povedala njena učiteljicain dodala, da je bila obenem tudi zelo skromna in se nikoli ni hvalila s svojimi uspehi.Kot je razkril oče Šwiatek, je imela Iga precej trnovo pot proti vrhu. Ob tekmicah se je morala namreč boriti tudi s sodniki, napačne odločitve naj bi ji – tako kot težja poškodba gležnja – jemale voljo. Še teden pred začetkom odprtega prvenstva Francije je resno razmišljala o tem, da bi lopar obesila na klin in se posvetila študiju. Še dobro, da je vztrajala, zdaj je namreč prva poljska zmagovalka turnirja za grand slam. Do tega podviga se je – zanimivo – dokopala kot 54. igralka na svetovni lestvici WTA, na kateri se bo danes povzpela na 17. mesto.»Iga ima božji dar, poleg tega je obkrožena s pravimi ljudmi. Ima odlične strokovnjake za telesno pripravo in ztudi vrhunsko psihologinjo.(zmagovalka 20 turnirjev in leta 2012 št. 2 na lestvici WTA) nočem ničesar odvzeti, toda tako nadarjena igralka, kot je Šwiatkova, se rodi v državi vsakih 100 let. Nemci so imeliin, mi pa imamo božič (Šwiatek v poljščini pomeni božič). Iga ima vse, da bo čez nekaj časa postala št. 1 na svetu,« je Szostaczko povedal o novi poljski junakinji, za katero je Becker dejal: »Ženski tenis je lahko vesel, da je dobil Igo. Morda je videti malo zmedena, toda prepričan sem, da je prihajajoča superzvezdnica ...«