Nogometaši Bayerna postali evropski prvaki

Nogometaši Bayerna Münchna so šestič postali evropski prvaki. V finalu lige prvakov v Lizboni so premagali Paris Saint Germain z 1:0 (0:0).



Edini zadetek na tekmi je v 59. minuti dosegel Kingsley Coman.



Za Bayern je to prvi naslov po 2013, hkrati pa tretja lovorika v tej sezoni. V nemškem prvenstvu so osmič zapored postali državni prvaki, slavili pa so tudi v domačem pokalu.



Bayern se je na lestvici klubov z največ naslovi evropskega prvaka povzpel na tretje mesto. Šestkrat je bil prvak tudi Liverpool, sedemkrat AC Milan, rekorder s trinajstimi naslovi pa je Real Madrid.



Za Nemčijo je to deveti naslov evropskega klubskega prvaka; 1983 je slavil Hamburger SV, 1997 pa Borussia Dortmund.

PSG, ki je prvič igral v finalu lige prvakov, ostaja pri eni evropski lovoriki, pokalu pokalnih zmagovalcev iz sezone 1995/96.