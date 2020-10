Bavarci ne dajo miru selektorju Löwu

Z Elfom se ni mogoče poistovetiti

Selektor ve, kaj počne

Šele v sedmem poskusu je nemška nogometna reprezentanca dosegla prvo zmago v ligi narodov. Elf v Kijevu ni blestel, toda bil je dovolj dober, da je premagal Ukrajino z 2:1 in v skupini A4 zadržal stik s Španijo, ki je z minimalnim izidom ugnala Švico (1:0).Vse kaj drugega kot čestitk je bil deležen nemški selektor. Je že tako, ko je Bayern najboljši na svetu, je glavni trener Nemčije vselej na tnalu; njegov Elf pač mora biti najboljši. Enako vzdušje je bilo tudi pred zadnjim, petim naslovom svetovnega prvaka leta 2014 v Braziliji. Löwa so stiskali Bavarci: Bayern je leto prej osvojil ligo prvakov. V naslednjih dveh letih bosta na sporedu obe največji tekmovanji, najprej evropsko prvenstvo 2021, nato pa še svetovno 2022.Kaj nemški komentatorji, med katerimi sta še posebno glasna nekdanja Bayernova asain, očitajo 60-letnemu selektorju s 14-letnim stažem na vročem stolčku? Še posebno po debaklu na svetovnem prvenstvu v Rusiji, ki ga je po čudežu preživel, je vsaka Löwova najmanjša poteza pod drobnogledom javnosti.»Nenatančne podaje, pomanjkanje zamisli,« so izpostavili tako rekoč enotni kritiki in kajpak poudarili, da je Ukrajina na zadnjih dveh tekmah prejela kar enajst golov: štiri proti Španiji in sedem v prijateljski tekmi s Francijo.Löwu niso šle na roko niti izjave njegovih izbrancev, ki so bili odkriti.»Veseli smo zmage, ampak igra ni bila zvezdniška. To ni bila naša najboljša predstava,« je priznal strelec prvega gola in branilec Borussie Mönchengladbach. Drugi gol je dosegel Bayernov zvezni igralec. Ob njem so Bayernovo reprezentančno vez v enajsterici tvorili šein. Vrnitev trdnega bavarskega jedra v enajsterico je obetalo manj skrbi za Löwa, a jih je še več. Postavni Süle je naredil neumen prekršek za enajstmetrovko, drugi gol je Nemcem »podaril« ukrajinski vratarKorektne, toda natančno odmerjene Schweinsteigerjeve strelice so imele jasen cilj. »Z reprezentanco se ne moremo več poistovetiti, igralci morajo biti glavni pri ustvarjanju privlačnosti, da bi lahko vsi navijači uživali v nogometu,« je začel oceno nekoč pod Löwom reprezentančni kapetan in jo začinil z naslednjim mnenjem: »Igrati bi morali najboljši, med njimi vidim. Videli ste ga tudi v ligi prvakov. Raje bi videl, da bi v obrambi igrali s štirimi branilci, da bi imeli možnosti za enega igralca več v zvezni vrsti ali v napadu.«Löw se je po neodločenem razpletu v prijateljski tekmi s Turčijo (3:3) po kijevskem dvoboju lotil tudi Matthäusovih kritik s cinizmom. »Lepo je, da je v Toskani in s kolegi praznujejo tridesetletnico od naslova svetovnih prvakov. Tako vsaj nisem takoj deležen kritik,« je bil piker. Nato je le zmogel bolj ustvarjalen odgovor.»Seveda sem odziven. Pomembno je, da znotraj prepoznamo slabosti. Kritike razumem in jih sprejemam, ker ima vsak svoje mnenje, ampak jaz imam svoje razloge in vem, kaj počnem in zakaj. Iz prepričanja, ker vidim širšo sliko in ne le ene tekme,« je povedal Löw, ki je bil po malem le zadovoljen. Navkljub neprepričljivi predstavi Ukrajina ni bila kos Nemčiji in ni resneje ogrozila njene zmage.Toda v Nemčiji sta strokovna in laična javnost enotni tudi v tem, da se morajo kljub zmagi razprave o selektorjevem delu nadaljevati.