Bavarcev ni zanimala kraljica

Barceloni tudi z Robertom Lewandowskim ni uspelo streti Bayerna, ki je v torkovem zvezdniškem obračunu 2. kroga skupinskega dela nogometne lige prvakov z blitzkriegom v drugem polčasu pokopal vse upe Kataloncev. Ti so zdaj izgubili 10 od zadnjih 14 obračunov z Bavarci.

»Ekipa, ki ne prejme gola, si zasluži zmago. V igri je bila Barça na visoki ravni, a štejejo zadetki,« je dvoboj komentiral strelec prvega gola, branilec Lucas Hernandez. Učinkovitost je na najvišji ravni, sploh v Uefini ligi prvakov, pogosto tista, ki nagne tehtnico na eno ali drugo stran. Barcelona je prek poljskega napadalca Lewandowskega, ki je bil na nekoč domači zelenici deležen toplega sprejema, večkrat zapretila Manuelu Neuerju (13:18 v strelih, 4:4 v okvir vrat), a bila vedno znova neuspešna, Bayern pa je nato med 50. (Lucas) in 54. minuto (Leroy Sane) odločil tekmo.

»Učinkovitost nam je prinesla zmago. Zadovoljni smo tudi, da Lewandowskemu ni uspelo zadeti,« je bil navihan trener Bayerna Julian Nagelsmann, ki je s klubom proslavil izenačitev rekorda tekmovanja – nemški prvaki namreč v skupinskem delu LP niso izgubili že 30 tekem. Bayern lahko napredovanje v izločilne boje potrdi že v naslednjih dveh krogih, ko ga čakata (zaporedna) obračuna z Viktorio iz Plzna, medtem ko Barcelono čakata izjemno pomembna dvoboja z Interjem za končno drugo mesto. Milančani so v torek na Češkem, na klopi je še drugič zapored v LP sedel Samir Handanović, slavili z 2:0 in na lestvici ujeli Katalonce, ki so v uvodnem krogu Viktorio premagali s 5:1.

Skrbi pred derbijem

»To je korak nazaj, zapravili smo priložnost, da enkrat za vselej končamo ta urok. Pripravili smo si šest ali sedem priložnosti, a to je liga prvakov – drago te lahko stane že takšna napaka, kot se je pripetila nam, ko smo jim podarili kot, po katerem so zadeli za 1:0,« je z glavo v Münchnu zmajeval strateg Barçe Xavi Hernandez, ki je omenil tudi nedosojeno najstrožjo kazen po prekršku Alphonsa Daviesa nad Ousmanom Dembelejem, ob katerem glavni sodnik Nizozemec Danny Makkelie ni dobil klica sodniških VAR-kolegov.

Vsaj toliko polemik kot dogodek iz 43. minute je sprožil tudi transparent Bayernovih navijačev, ki so ga razvili sredi prvega polčasa. »Preložitve tekem v zadnji minuti in prepovedi zaradi smrti člana kraljeve družine – spoštujte navijače!« so se Bavarci obregnili ob spremembe sporeda tekem v Veliki Britaniji, kjer žalujejo po smrti kraljice Elizabete II.

Brez Jana Oblaka, ki je izpustil še drugo zaporedno tekmo v vseh tekmovanjih, je Atletico z 0:2 izgubil v Leverkusnu. »Nastop na derbiju z Realom bo odvisen od njegovega počutja,« se je proti nedeljskemu spektaklu v la ligi ozrl trener Diego Simeone.