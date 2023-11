Baski še niso rekli zadnje besede

Za glavne favorite je skupinski del lige prvakov zgolj ogrevanje za maraton, ki se konča na začetku poletja, za ekipe iz ozadja pa priložnost, da nase opozorijo širšo nogometno javnost. Letos je priložnost izvrstno izkoristil Real Sociedad, ki je po štirih tekmah nepremagan, nazadnje je s 3:1 ugnal Benfico, izstopa pa Bask od glave do peta Mikel Oyarzabal.

Baskovski športni klubi so zelo ponosni na svoje poreklo in Real Sociedad ni nobena izjema. V ekipi Baskom dajejo poseben poudarek, prvi med njimi pa je 26-letni kapetan Oyarzabal, ki že sedem let nosi dres kluba iz San Sebastiana. Za ljubitelje nogometa, ki bolj pozorno spremljajo špansko la ligo, ne gre za novo ime, nenazadnje je bil Oyarzabal leta 2021 že na radarju Manchester Cityja, nato pa je sledilo izgubljeno leto zaradi strganih križnih vezi in nato še poškodovane mišice, ki ga je od igrišč oddaljila do začetka leta 2023.

Spomladi je bil še malce zadržan, pomanjkanje tekmovalnega ritma se mu je poznalo, letos pa 26-letnik, rojen v po nekdanji tovarni orožja poznanem Eibarju, znova trese mreže kot za stavo. V španski ligi je na 12 tekmah dosegel že šest golov in presegel lansko znamko (4), v ligi prvakov je trenutno pri dveh golih in asistenci, številka pa bi lahko bila še višja, če kapetan ne bi streljanja enajstmetrovk prepuščal soigralcem, nazadnje v sredo proti Benfici Braisu Mendezu, ki pa je ni izkoristil.

Kot Dončić ali Müller

V igri Mikela Oyarzabala je takoj opazna njegova izjemna nogometna inteligenca. Podobno kot Luka Dončić v ligi NBA tudi Oyarzabal akcijo, ki bo sledila, lahko predvidi nekaj trenutkov pred tekmeci. Zadetki po prestreženih podajah branilcev zanj niso redkost, enega takšnih je dosegel tudi proti Benfici, predvsem pa ga odlikuje gibanje brez žoge in iskanje žepov praznega prostora, kjer ga soigralci lahko zaposlijo – enako kot Bayernovo legendo Thomasa Müllerja.

Oyarzabal pa ni dragocen le na igrišču, še bolj pomemben je v slačilnici. »Mikel za nas predstavlja povezavo z našimi ljudmi, z našo zemljo. Pokazal nam je tudi grenko plat nogometa, ki jo predstavljajo poškodbe, a tudi, kako ostati motiviran in odločen, da se vrneš še močnejši. Ponosen sem, da nas Mikel predstavlja v svetu,« z izbranimi besedami o njem govori športni direktor Roberto Olabe. Po uvrstitvi v osmino finala lige prvakov, ki so jo dosegli po le štirih odigranih tekmah, je bil neposreden tudi trener Imanol Alguacil: »Moja ekipa igra za čisto desetko, težko bi bili boljši.« Z njim se (skoraj) strinja tudi portal WhoScored.com, ki je za predstavo proti Benfici Oyarzabalu namenil zelo visoko oceno 8,3.

Skupaj z Anderjem Barrenetxeo (21 let), Mikelom Merinom (27) in Martinom Zubimendijem (24) tvori mlado jedro Real Sociedada. »Vsako moštvo ima igralce, ki so zapisani v DNK kluba, ki pomenijo več kot to, kar prikazujejo na igrišču. Mikel Oyarzabal ima priložnost, da postane takšen nogometaš,« se tudi Roberto Olabe zaveda, da je 26-letnik na dobri poti, da se zapiše v baskovsko nogometno zgodovino.