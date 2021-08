Bardet zmagovalec 14. etape Vuelte, Roglič nekoliko zmanjšal zaostanek

Jan Tratnik FOTO: Uroš Hočevar, Delo

Za kolesarji na dirki po Španiji je 14., nova gorska etapa. Dobil jo je Francoz(DSM), ki je bil najmočnejši ubežnik, na cilju 165,7 kilometra dolge preizkušnje je imel 43 sekund prednosti pred Špancemin Avstralcem, ki je bil prav tako med ubežniki, je z zaostankom dveh minut in 15 sekund zasedel deseto mesto.ni brezglavo napadal, vrstnega reda v skupnem seštevku povsem na vrhu ni spremenil, ostal je na tretjem mestu, je pa s pametno vožnjo celotne ekipe Jumbo Visma nekoliko zmanjšal zaostanek za prvim in drugim mestom. Za nosilcem rdeče majice, Norvežanom(Intermarche-Wanty-Gobert), zdaj zaostaja 1:36 minute, za drugouvrščenim Francozom(Cofidis) pa ima 54 sekund zaostanka. Proti prvemu je pridobil 20, proti drugemu pa štiri sekunde. V etapi je zasedel 17. mesto, od favoritov pa ga je za štiri sekunde prehitel le Kolumbijec(Movistar).Zaradi konfiguracije etape je bilo jasno, da bo hitro prišlo do poskusov oblikovanja ubežne skupine. Izoblikovala se je že po nekaj kilometrih, že sam pogled na imena ubežnikov je dal vedeti, kdo bo v begu igral glavno vlogo.Najboljši hribolazec med njimi je bil zagotovo Bardet, že zmagovalec treh etap na Touru, ki se je poleg tega boril še za majico najboljšega na gorskih ciljih. Pred etapo je sicer zaostajal za kolesarjem Bahrain-Victoriousa, zato pa je imela ekipa Italijana med ubežniki Slovenca Jana Tratnika, ki bi lahko Francozu odščipnil kakšno točko. A je ni. Bardet, ki je pred etapo za vodilnim v skupnem seštevku zaostajal več kot 49 minut, je bil najboljši na obeh gorskih ciljih pred zaključnim vzponom, Tratnik pa točk ni osvajal. Se pa je hrabro držal vse do vznožja zaključnega, 15 kilometrov dolgega vzpona na Pico Villuercas, ko je zaostal.Pred zadnjim klancem so nekateri ubežniki poskušali z novimi pobegi, saj so vedeli, da bodo na klancu Bardeta težko strli. Tako si je njegov rojaknabral že več kot minuto prednosti, a premalo, Bardet je v drugem delu vzpona pospešil, ga z lahkoto prehitel in se sam odpeljal do cilja.Glavnina, ki je na koncu zaostala več kot deset minut, je zadnji vzpon začela 14 minut za najhitrejšim ubežnikom, kmalu pa se je začela razbijati. Še posebej po napadu Martina, ki si je želel rdečo majico. Toda ekipi Jumbo Visma in Movistar sta Cofidis z Martinom hitro ujela, Roglič in kolegi pa niso reagirali na napad Lopeza, nadzorovali so le njegovega ekipnega kolega in boljšega v skupnem seštevku Enrica Masa. Pri tem pa so se znebili tako Eikinga kot Martina.V nedeljo bo še ena gorska etapa, ki bo imela štiri kategorizirane vzpone, a se ne bo končala z vožnjo navzgor, ampak navzdol.