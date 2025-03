Barcelona nova tarča Oblaka in soigralcev

Najvidnejši slovenski nogometni legionarji bodo hitro želeli pozabiti konec tedna. Atletico Madrid izgublja bitko za naslov španskega prvaka, Leipzig je v bundesligi oddaljen od območja lige prvakov.

Atletico Madrid se morda približuje sezoni brez lovorike in se ne nahaja v obetavnem položaju. Po osvojeni točki v Barceloni je izgubil korak z vodilnima Realom in Barcelono, tekma z Espanyolom je bila že tretja zaporedna brez zmage (1:1), kar se je Madridčanom primerilo prvič v tej sezoni.

Vratar Jan Oblak ni olepševal položaja. »Izgubili smo pomembni točki. To je obdobje, v katerem ne moremo zmagati. Ali smo se poslovili od boja za prvaka? Ni nam treba razmišljati o tem, pač pa predvsem o sebi. Nimamo konstantnosti, ki je nujna za boj za zmago v la ligi. Izgubljamo točke, ekipe za nami pa se nam približujejo,« je realen Oblak, čeprav drži, da bi Atletico le stežka ostal brez položajev, ki vodijo v ligo prvakov 2025/26. Zdi se, da bi ga lahko ogrozil le Bilbao, veliko težje pa Villarreal in Betis.

Griezmann pred Messijem

Trener Diego Simeone se je soočal s podobnimi izzivi kot številni njegovi kolegi po koncu reprezentančnih terminov. Trije nogometaši Atletica, ki so začeli od prve minute zadnjo tekmo Argentine z Brazilijo (4:1), so proti Espanyolu dobili vsaj delni počitek (Alvarez, De Paul in Molina), četrti, ki je z Brazilci počival, pa je igral po dolgem potovanju (Simeone).

Oblaku in soigralcem preostane boj za španski pokal, četudi bo zahtevno tudi tam. Torek in sreda prinašata povratne tekme polfinala – jutri se bosta merila Real Madrid in Real Sociedad (1:0), dan pozneje Atletico in Barcelona, ki sta se v prvi tekmi razšla z atraktivnim izidom 4:4.

»Španski pokal nam ponuja najlepšo priložnost za osvojitev lovorike v tej sezoni. Moramo stopiti skupaj in se poskušati boriti za uvrstitev v finale. Moramo preskočiti Barcelono, ne preostane nam drugega,« je Jan Oblak sporočil soigralcem. Eden od njih je bil konec tedna posebej pod drobnogledom statistikov. Antoine Griezmann je namreč nanizal 521. tekmo v španskem prvenstvu in postal tujec z največ nastopi v španski prvi ligi – na tej lestvici je prehitel legendarnega Lionela Messija (520).