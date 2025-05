Švicar po 31 letih popeljal Avstrijce v četrtfinale SP, z njimi zdaj nad rojake

Na 88. svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu, ki ga skupaj gostita Danska in Švedska, bo danes na sporedu četrtfinale, v katerega so se po sušnih 31 letih prebili tudi Avstrijci. Uvrstitev med najboljšo osmerico so potrdili prav v zadnjem krogu rednega dela, v katerem so kar s 6:1 (1:0, 2:1, 3:0) odpravili neposredne tekmece Latvijce.

Rdeče-belo-rdeči »orli« so si tako v stockholmski skupini A, v kateri so si Slovenci (4 točke) s 7. mestom zagotovili obstanek med svetovno elito, z desetimi točkami priborili 4. mesto za Kanadčani (19), Švedi (18) in Finci (16). V današnjem četrtfinalu (16.20) se bodo postavili po robu Švicarjem (19 točk), ki so bili pred Američani (17), Čehi (17) in Danci (11) najboljši v skupini B v Herningu.

Kot če bi Švicarji postali svetovni prvaki

»Čarobni napoj črpamo iz moštvene kemije,« je razkril Dominique Heinrich, izkušeni branilec kluba Vienna Capitals. Ob tem mu je prikimal tudi selektor Roger Bader, ki začetek zgodbe o uspehu zdajšnje avstrijske reprezentance pripisuje nastopu na t. i. turnirju »Premagajmo covid-19« leta 2021 v Ljubljani. Švicarski strokovnjak, ki že devet let kot glavni trener ob ledeni ploskvi vodi naše severne sosede, je takrat v moštvo vpoklical veliko mladih hokejistov, ki sedaj tvorijo jedro izbrane vrste.

Vodilna vloga kajpak pripada Marcu Kasperju, vzhajajočemu zvezdniku zasedbe Detroit Red Wings, za katero je v iztekajoči se sezoni NHL dosegel 37 točk (19 golov + 18 podaj). »Marco je v zadnjih dveh letih naredil velikanski korak naprej. On je pravi vodja ekipe, za nas je kot lokomotiva,« je Kasperja pohvalil Bader, ki v četrtfinalnem dvoboju s Švico vlogo favoritov prepušča sodržavljanom.

»Mi smo se kot 13. reprezentanca uvrstili med najboljšo osmerico. To je približno enako, kot da bi Švicarji osvojili naslov svetovnih prvakov,« je primerjal 60-letni trener iz Winterthurja, ki bo naredil vse, da bo s svojimi izbranci presenetil tudi rojake ... Preostali četrtfinalni pari so: Finska – ZDA (16.20), Danska – Kanada (20.20) in Češka – Švedska (20.20).