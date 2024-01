Avstralski teniški turnir: po petih nizih zmagal, dal roko nasprotniku in bruhal

Kar pet setov ali tri ure in dvajset minut je trajala drama med Jackom Draperjem (Združeno kraljestvo) in Marcosom Gironom (ZDA). Na koncu je z rezultatom 6-4, 3-6, 4-6, 6-0 in 6-2 slavil Anglež.

Drama se je odvila pod žgočim avstralskim soncem, ki je ozračje ogrelo na okoli 30 stopinj Celzija, za zmago pa je Draper moral dati vse od sebe. Iz sebe je očitno iztisnil zadnje atome moči, saj je na koncu prebledel, sključen nasprotniku še uspel čestitati, nato pa odhitel do koša, kjer je iz njega bruhnila vsebina želodca.

Jack Draper. FOTO: Ciro De Luca, Reuters

Draper je po tekmi dejal, da se mu to navadno ne dogaja, in da mu je to zelo nenavadno. Je pa potrdil, da je v želodcu že prej čutil krče in da je imel občutek, da je trebuh čisto trd. Nekateri menijo, da je mladega Angleža, ki šteje 22 let, načel pritisk.