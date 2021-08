Atlet iz BiH največji zmagovalec bizarne dirke, na kateri so se spopadli favoriti

, atlet iz Bosne in Hercegovine, se bo v finalu teka na 800 metrov boril za medaljo, potem ko je v svoji polfinalni tekmi zasedel drugo mesto.To je bila dirka, ki jo je zaznamoval spopad favoritov za uvrstitev v finalein, najhitrejšega na 800 metrov v tej sezoni. Oba sta padla 200 metrov pred ciljem in to je najbolje izkoristil Tuka, ki je v finišu teka prehitel Britancain se tako s Kenijcemuvrstil v finale.Bosna in Hercegovina še nikoli ni osvojila medalje na olimpijskih igrah, zdaj pa to lahko spremeni Tuka, trenutni svetovni podprvak. Finale dirke na 800 metrov je v sredo.