Argentinski dragulj lahko izbira

Od 1. julija je Paulo Dybala prost igralec in brez odškodnine. Nenavadna okoliščina, ki je pisana na kožo nogometašu z v preteklosti bleščečo prihodnostjo in z nazivom naslednika Lionela Messija. Omogočala naj bi mu, da bi si po lastni volji izbiral klub, kjer bi lahko oživel svojo kariero in jo zapeljal tja, kamor jo igralčeva nadarjenost usmerja – v višave.

Italijanski Calcioemercato je podžgal Jose Mourinho. Portugalski lisjak je v javnost sprožil informacijo, da se je pogovarjal z 28-letnim Argentincem z vzdevkom dragulj (la joya) o možnosti selitve v Rim. Mourinho ima močne argumente, podporo pri lastnikih in navijačih, dovolj denarja ter nadarjeno moštvo, v katerem bi imel Dybala vlogo prvega zvezdnika, Juventusova tarča in eden od najbolj zaželenih mladih italijanskih igralcev Nicola Zaniolo pa status nekdanjega božanstva Francesca Tottija. Kombinacija, ki bi zagotovo zakurila Rim.

»Ostal bi v Italiji,« je tehnično prefinjen zvezni igralec z značilnostmi plejmejkerja dal znak Juventusovim tekmecem, med katerimi je imel dolgo status prvega kandidata Inter. V ozadju na svojo priložnost preži Napoli s polnimi žepi po prodaji enega od najbolj želenih branilcev Kalidouja Koulibalyja Chelseaju. Pod Vezuvom računajo tudi na čustva, argentinska, status Diega Maradone.

»Zaenkrat smo polno zasedeni. Priprave smo začeli z Lautarom Martinezom, Romelujem Lukakujem, Joaquinom Correo, Edinom Džekom in Alexisom Sanchezom. To še ne pomeni, da se ne more nič spremeniti,« je pustil priprta vrata podpredsednik Interja Javier Zanetti. Legendarni Argentinec je mož, ki bi lahko pri kitajskem lastniku Stevenu Zhangu izsilil rojakov prihod, a bo moral upoštevati tudi oceno izvršnega direktorja in glavnega selektorja Giuseppeja Marotte.

Dybalov zastopnik Jorge Antun je pred dvema dnevoma povedal, da bo sprejel Interjevo ponudbo, če bo zagotovil šest milijonov € letne plače.